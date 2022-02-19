Источник: на территории района Ростовской области разорвался снаряд

Снаряд разорвался в Ростовской области в одном километре от государственной границы РФ с Украиной. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, ЧП произошло в Тарасовском районе.

«Снаряд разорвался на территории Тарасовского района Ростовской области в километре от государственной границы РФ с Украиной. Взрыв произошел в 04:00 по московскому времени, в 300 метрах от одного из домовладений в станице Митякинской. Об этом в правоохранительные органы сообщили местные жители», — уточнил собеседник агентства.

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Отмечается, что сейчас на месте разрыва снаряда работают представители силовых структур. Пострадавших в результате ЧП нет. Разрушений каких-либо объектов не последовало.

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