Зеленский заявил, что Украина никому ничего не отдаст

Украина по-прежнему намерена считать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) своей территорией и никому ничего отдавать не собирается. Такое заявление сделал президент Незалежной в обращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Украинский лидер подчеркнул, что ранее признанные на международном уровне границы страны останутся неизменными и в настоящее время находятся под надежной защитой.

«У нас и у нашего государства нет времени на долгие лекции по истории, поэтому я не буду углубляться в прошлое. Скажу про реалии и будущее. За мной Украина в ее международно признанных границах, и они останутся такими, несмотря на какие-либо заявления и действия России», — заявил Зеленский.

Он также отметил, что подразделения территориальной обороны сформированы, а международные партнеры полностью поддерживают Киев.

Помимо этого, глава Украины выступил с инициативой проведения экстренного саммита государств в формате «нормандской четверки».

Ранее президент России Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР. Российский лидер отметил, что Москва не может спокойно смотреть на происходящее в соседней стране, где сейчас происходит внутренний раскол и царит острый экономический кризис. В частности, неприемлемы геноцид русского населения, вытеснения русского языка и те санкции, которые украинские власти применяют против своего же народа. При этом очевидно, что Киев находится под влиянием Запада и фактически готовится к военному конфликту.

Ранее 5-tv.ru рассказал, чем для мира обернется создание Украиной ядерного оружия.