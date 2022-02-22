Опасные игры: чем для мира обернется создание Украиной ядерного оружия

Сенатор Климов объяснил, чем опасно появление ядерного оружия на Украине
Фото, видео: РИА Новости / Евгения Новоженина; 5-tv.ru
МИД Украины потребовал безотлагательных консультаций в Совбезе ООН по гарантиям безопасности для страны.
Киев активно настаивает на проведении переговоров в Совбезе ООН для обеспечения безопасности Незалежной, ссылаясь на шестой пункт Будапештского меморандума. Документ посвящен нераспространению ядерного оружия, отказ от которого власти Украины сейчас считают ошибкой. Чем опасно для мира появление у них подобных вооружений, 5-tv.ru рассказали сенатор Андрей Климов и политолог Дмитрий Абзалов.
Гарантии на словах
Как отметил в интервью 5-tv.ru Дмитрий Абзалов, с Будапештским меморандумом все не так просто. У некоторых стран с его подписанием возникли заминки.
«Китай обеспечил гарантии безопасности путем заявления, то есть он ничего не подписывал, просто заявление сделал. Соответственно, Франция направила письмо», — рассказал эксперт.
Момент с предоставлением гарантий заминался при том, что отказ Украины от ядерного оружия был крайне важен для мира и баланса сил в Европе.
«Вашингтон первый выступал за отказ от ядерного оружия. Потому что технологии <…> могли поставляться, например, в Северную Корею, в Иран, или еще куда-то», — пояснил политолог.
Он напомнил о том, что на территории Украины находятся 15 атомных энергоблоков. Сейчас отработанное топливо остается на территории Незалежной, а раньше оно ввозилось в РФ. Так что теоретически Украина может разработать ядерное оружие, но это приведет к крайне нежелательным последствиям.
«Например, к распространению этого вооружения на территории Европейского союза, или, не дай бог, передаче в КНДР. Вот КНДР для полного счастья не хватало еще отработанных зарядов, поэтому риски достаточно высокие и маловероятно, что это будет принято», — уверен Абзалов.
Подковерные игры
Зампред Комитета Совфеда РФ по международным делам Андрей Климов же обратил внимание на другой сомнительный момент в истории с Украиной и ядерным оружием. По его мнению, действительно необходимо расследовать возможную передачу технологий другим странам.
«Вот где действительно требуется международное расследование, так это по поводу версии, весьма обоснованной, о передаче <…> с помощью украинских специалистов ядерной технологии, ракетной технологии в Северную Корею, а также о сбыте оружия с территории Украины, в том числе через порт в Мариуполе и порт Одесса в разные террористические организации, в том числе находящиеся на Ближнем Востоке и в Центральной Азии. Вот это серьезные вещи. Лучше бы вот этим наши партнеры западные позанимались бы», — заявил сенатор.
globallookpress / Federation Council of Russia; 5-tv.ru
Президент Украины Владимир Зеленский в рамках своего выступления в Мюнхене заявил о необходимости консультаций стран-участниц Будапештского меморандума. В случае срыва переговоров или непредоставления Киеву гарантий безопасности Украина признает договор о нераспространении ядерного оружия недействительным для себя.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Сергей Шойгу оценил возможности Киева создать ядерное оружие.
- 22 февр
- Главные тезисы из речи Путина перед признанием независимости ДНР и ЛНР
- 22 февр
- Две школы в Донецке попали под обстрел со стороны Украины
- 21 февр
- Салюты и шампанское: как в ДНР и ЛНР отмечают признание республик Россией
- 21 февр
- Что Путин сказал россиянам в своем обращении по Донбассу?
- 21 февр
- Путин о признании ДНР и ЛНР: «Уверен в поддержке граждан России»
- 21 февр
- Путин напомнил подетально историю образования Украины
- 21 февр
- Путин: Поименно знаем виновных за трагедию в Одессе и покараем их
- 21 февр
- Прямая трансляция телеобращения Владимира Путина по вопросу признания ЛНР и ДНР
- 21 февр
- Путин сообщил Макрону и Шольцу о планах подписать указ о признании ДНР и ЛНР
- 21 февр
- Попытка играть краплеными картами: политолог о «ядерной» угрозе Зеленского
Читайте также
93%
1.01 87.34
1.19
Нашли ошибку?