Опасные игры: чем для мира обернется создание Украиной ядерного оружия

МИД Украины потребовал безотлагательных консультаций в Совбезе ООН по гарантиям безопасности для страны.

Киев активно настаивает на проведении переговоров в Совбезе ООН для обеспечения безопасности Незалежной, ссылаясь на шестой пункт Будапештского меморандума. Документ посвящен нераспространению ядерного оружия, отказ от которого власти Украины сейчас считают ошибкой. Чем опасно для мира появление у них подобных вооружений, 5-tv.ru рассказали сенатор Андрей Климов и политолог Дмитрий Абзалов.

Гарантии на словах

Как отметил в интервью 5-tv.ru Дмитрий Абзалов, с Будапештским меморандумом все не так просто. У некоторых стран с его подписанием возникли заминки.

«Китай обеспечил гарантии безопасности путем заявления, то есть он ничего не подписывал, просто заявление сделал. Соответственно, Франция направила письмо», — рассказал эксперт.

Момент с предоставлением гарантий заминался при том, что отказ Украины от ядерного оружия был крайне важен для мира и баланса сил в Европе.

«Вашингтон первый выступал за отказ от ядерного оружия. Потому что технологии <…> могли поставляться, например, в Северную Корею, в Иран, или еще куда-то», — пояснил политолог.

Он напомнил о том, что на территории Украины находятся 15 атомных энергоблоков. Сейчас отработанное топливо остается на территории Незалежной, а раньше оно ввозилось в РФ. Так что теоретически Украина может разработать ядерное оружие, но это приведет к крайне нежелательным последствиям.

«Например, к распространению этого вооружения на территории Европейского союза, или, не дай бог, передаче в КНДР. Вот КНДР для полного счастья не хватало еще отработанных зарядов, поэтому риски достаточно высокие и маловероятно, что это будет принято», — уверен Абзалов.

Подковерные игры

Зампред Комитета Совфеда РФ по международным делам Андрей Климов же обратил внимание на другой сомнительный момент в истории с Украиной и ядерным оружием. По его мнению, действительно необходимо расследовать возможную передачу технологий другим странам.

«Вот где действительно требуется международное расследование, так это по поводу версии, весьма обоснованной, о передаче <…> с помощью украинских специалистов ядерной технологии, ракетной технологии в Северную Корею, а также о сбыте оружия с территории Украины, в том числе через порт в Мариуполе и порт Одесса в разные террористические организации, в том числе находящиеся на Ближнем Востоке и в Центральной Азии. Вот это серьезные вещи. Лучше бы вот этим наши партнеры западные позанимались бы», — заявил сенатор.

globallookpress / Federation Council of Russia; 5-tv.ru

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках своего выступления в Мюнхене заявил о необходимости консультаций стран-участниц Будапештского меморандума. В случае срыва переговоров или непредоставления Киеву гарантий безопасности Украина признает договор о нераспространении ядерного оружия недействительным для себя.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Сергей Шойгу оценил возможности Киева создать ядерное оружие.