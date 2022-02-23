На Украине допустили аннексию ряда районов страны Венгрией, Польшей и Румынией

Венгрия, Румыния и Польша могут аннексировать некоторые территории, присоединенные к Украине во времена СССР. Такое мнение выразил депутат Верховной рады Илья Кива в своем Telegram-канале. К этому, полагает он, способна привести политика президента Незалежной Владимира Зеленского с курсом на декоммунизацию.

Как отметил Кива, получение жителями его страны второго гражданства, вероятно, станет первым шагом к утрате части территорий. Он подчеркнул, что Тернопольская, Черновицкая, Волынская, Львовская области давно к этому подготовились — граждане обзавелись новыми паспортами и с нетерпением ждут своей «аннексии».

«Теперь ждем, когда Венгрия, Польша и Румыния предъявят свои права на территорию, которая была получена Украиной во время „ненавистного оккупационного коммунистического режима“. <...> Правда, памятники Бандере придется убрать, но это точно для них не принципиально, в их истории главное — всегда была колбаса!» — написал в своем посте депутат.

t.me @The_Kyva

Двумя днями ранее президент РФ Владимир Путин освежил в памяти соотечественников историю образования Украины. В своем обращении он подчеркнул, что республика в своем современном виде была создана Россией за счет отторжения части ее исторических территорий, и у жителей никто ничего не спрашивал.

Так как после революции большевики пытались удержаться у власти, добавил Путин, их во главе с Владимиром Лениным можно считать «архитекторами Украины». И страну назвать в честь лидера движения тоже можно.

Путин отметил, что после революции главной задачей большевиков было любой ценой удержаться у власти. Глава государства указал на то, что Владимир Ленин является автором и архитектором Украины, поэтому страну можно назвать в его честь.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, в РФ ратифицировали договоры с ДНР и ЛНР о дружбе после заявления Путина о признании самопровозглашенных республик.