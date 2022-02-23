Жена показала молодого Стаса Михайлова в армии в честь Дня защитника Отечества

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Инстаграм Фейсбук 5 646

Инна Михайлова поздравила россиян с 23 февраля.

Жена показала молодого Стаса Михайлова в армии в честь Дня защитника Отечества

Фото: Instagram @inamikhaylova

Тема:
День защитника Отечества

Супруга певца Стаса Михайлова поздравила российских мужчин с Днем защитника Отечества. В честь праздника она опубликовала в Instagram фото звездного мужа времен его службы в Советской армии.

«С Днем защитника Отечества, любимые наши мужчины!» — подписала снимок Инна Михайлова.

На фото будущий кумир российских женщин запечатлен еще совсем юным, без фирменной бороды и усов. Похоже, что Михайлова сняли в момент принятия присяги, в парадной форме и с автоматом на груди.

Instagram @inamikhaylova

Известно, что будущий певец в молодости планировал пойти по стопам отца и старшего брата и стать летчиком. Однако в Минском летном училище он проучился чуть больше полугода, после чего бросил его и отправился служить в армию. Воинскую службу будущая звезда шансона проходил в Ростове-на-Дону водителем при штабе ВВС Северо-Кавказского военного округа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Эвелина Бледанс в образе соблазнительной медсестры поздравила Филиппа Киркорова с 23 февраля.

Тема:
День защитника Отечества
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