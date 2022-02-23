Жена показала молодого Стаса Михайлова в армии в честь Дня защитника Отечества

Супруга певца Стаса Михайлова поздравила российских мужчин с Днем защитника Отечества. В честь праздника она опубликовала в Instagram фото звездного мужа времен его службы в Советской армии.

«С Днем защитника Отечества, любимые наши мужчины!» — подписала снимок Инна Михайлова.

На фото будущий кумир российских женщин запечатлен еще совсем юным, без фирменной бороды и усов. Похоже, что Михайлова сняли в момент принятия присяги, в парадной форме и с автоматом на груди.

Instagram @inamikhaylova

Известно, что будущий певец в молодости планировал пойти по стопам отца и старшего брата и стать летчиком. Однако в Минском летном училище он проучился чуть больше полугода, после чего бросил его и отправился служить в армию. Воинскую службу будущая звезда шансона проходил в Ростове-на-Дону водителем при штабе ВВС Северо-Кавказского военного округа.

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