Жена показала молодого Стаса Михайлова в армии в честь Дня защитника Отечества
Инна Михайлова поздравила россиян с 23 февраля.
Фото: Instagram @inamikhaylova
Супруга певца Стаса Михайлова поздравила российских мужчин с Днем защитника Отечества. В честь праздника она опубликовала в Instagram фото звездного мужа времен его службы в Советской армии.
«С Днем защитника Отечества, любимые наши мужчины!» — подписала снимок Инна Михайлова.
На фото будущий кумир российских женщин запечатлен еще совсем юным, без фирменной бороды и усов. Похоже, что Михайлова сняли в момент принятия присяги, в парадной форме и с автоматом на груди.
Известно, что будущий певец в молодости планировал пойти по стопам отца и старшего брата и стать летчиком. Однако в Минском летном училище он проучился чуть больше полугода, после чего бросил его и отправился служить в армию. Воинскую службу будущая звезда шансона проходил в Ростове-на-Дону водителем при штабе ВВС Северо-Кавказского военного округа.
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