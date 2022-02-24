Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе
Глава российского государства подчеркнул, что в планы России не входит оккупация украинских территорий.
Фото, видео: ТАСС / Климентьев Михаил
Президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Об этом он сообщил в телеобращении к россиянам. Глава российского государства подчеркнул, что в планы России не входит оккупация украинских территорий.
«Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации», — сказал российский лидер.
Российский лидер отметил, что принял решение о проведении военной операции в соответствии со статьей 51 части 7 Устава ООН, а также с санкции Совета Федерации РФ и во исполнение ратифицированных российским парламентом договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР.
Ситуация в Донбассе обострилась 17 февраля, руководство самопровозглашенных ДНР и ЛНР объявило об эвакуации мирных жителей на территорию России. 21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании независимости республик Донбасса. По данным ВЦИОМ, это решение поддержали 78% россиян.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что силовики ВСУ предприняли попытку прорыва под селом Николаевка в Донбассе в ночь на 24 февраля.
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