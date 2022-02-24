Жители Белгорода рассказали об упавшем вблизи жилого дома боевом снаряде

Частное имущество серьезно пострадало. Все, что строили своими руками и на собственные средства, придется восстанавливать.
Фото, видео: ТАСС / Река Александр; 5-tv.ru
В Белгороде боевой снаряд упал на территорию жилых домов. Все произошло ранним утром 24 февраля. По счастливой случайности, никто не пострадал, но люди пока еще до конца пришли в себя.
Как рассказала в беседе с 5-tv.ru местная жительница Светлана, ее имущество серьезно пострадало. Новый частный дом с хорошим ремонтом, своими руками сделанную теплицу теперь придется восстанавливать.
«Это произошло в 6.20 утра примерно. Я взрыв слышала, и потом такая волна воздуха поднялась. Утро, темно еще было. Я думала, это взрывалось прямо здесь. Теплица разрушена, все стекла разбиты, двери выбиты, в доме окна выбиты. В доме даже люстра посыпалась», — сказала белгородка.
По словам супруга женщины Василия, подсчетом понесенных убытков еще не занимались — было просто не до этого.
Ранее в этот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отменил занятия в школах и детских садах на границе с Украиной. По словам главы региона, по всей остальной области дети могут посещать дошкольные и общеобразовательные учреждения на усмотрение родителей.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите жителей Донбасса, направленной на защиту жизни его жителей.
В Минобороны РФ подчеркнули, что не наносят ракетных авиационных и артиллерийских ударов по городам Украины. Высокоточные средства поражения применяются только для выведения из строя военной инфраструктуры, объектов ПВО, военных аэродромов и авиации ВСУ. В российском оборонном ведомстве сообщили, что «гражданскому населению ничего не угрожает».
Ранее 5-tv.ru рассказал, что ВСУ массово покидает занимаемые позиции, бросая вооружение.
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