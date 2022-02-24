УЕФА переносит финал Лиги Чемпионов из Петербурга
В Союзе европейских футбольных ассоциаций ранее заявили, что будут сотрудничать с ЕС и придерживаться любых санкций в отношении России.
Фото: ТАСС / Антон Ваганов
УЕФА переносит финал Лиги Чемпионов из Петербурга. Об этом стало известно в четверг, 24 февраля. В Союзе европейских футбольных ассоциаций ранее заявили, что будут сотрудничать с ЕС и придерживаться любых санкций в отношении России.
Накануне появилась информация о том, что рассматриваются пять городов из пяти разных стран, готовые принять решающий матч главного европейского футбольного турнира. Это Мюнхен (Германия), Рим (Италия), Париж (Франция), Амстердам (Нидерланды), а также Барселона (Испания).
Ранее мэр Лондона Садик Хан предложил провести предстоящий финал Лиги чемпионов сезона в Англии вместо Петербурга.
18 февраля стало известно об обострении ситуации в Донбассе. ЛДНР были обстреляны со стороны Украины. Вскоре главы республик объявили об эвакуации жителей.
21 февраля Путин объявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР, а 22 февраля Госдума и Совфед ратифицировали соответствующий законопроект. 24 февраля Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе.
Ранним утром глава государства выступил с экстренным обращением к россиянам. После признания нашей страной независимости ДНР и ЛНР вооруженные силы Украины стали стягивать дополнительные силы к линии разграничения. Возобновились массированные обстрелы жилых кварталов. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии не привели ни к чему — Киев игнорирует все мирные инициативы. Республики Донбасса в связи с этим обратились за военной помощью к России. Исходя из этого президент принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе.
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