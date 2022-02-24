Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе: «Они перешли красную черту»

Ранним утром Владимир Путин выступил с экстренным обращением к россиянам. После признания нашей страной независимости ДНР и ЛНР вооруженные силы Украины стали стягивать дополнительные силы к линии разграничения. Возобновились массированные обстрелы жилых кварталов. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии не привели ни к чему — Киев игнорирует все мирные инициативы. Республики Донбасса в связи с этим обратились за военной помощью к России. Исходя из этого президент принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе.

«В связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием 22 февраля сего года договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции», — подчеркнул президент.

Владимир Путин отдельно подчеркнул — в планы России не входит оккупация украинских территорий. И что Москва никому и ничего не собирается навязывать силой. Цель операции — это защита прежде всего мирных людей в Донбассе, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима.

«Ведущие страны НАТО для достижения своих собственных целей во всем поддерживают на Украине крайних националистов и неонацистов, которые в свою очередь никогда не простят крымчанам и севастопольцам их свободный выбор — воссоединение с Россией. Они, конечно же, полезут и в Крым, причем так же, как и на Донбасс, с войной, с тем, чтобы убивать, как убивали беззащитных людей каратели из банд украинских националистов, пособников Гитлера во время Великой Отечественной войны. Откровенно заявляют они и о том, что претендуют на целый ряд других российских территорий».

По словам президента России, уже сейчас, по мере расширения НАТО на восток, ситуация для России становится крайне опасной. И руководство нашей страны уже не может просто наблюдать за происходящим. Дальнейшее наращивание сил Северо-атлантического альянса у границ России и по сути «освоение» натовцами Украины совершенно неприемлемо:

«Для нашей страны это вопрос жизни и смерти, исторического будущего как народа, реальная угроза существованию государства, его суверенитета, красная черта, о которой неоднократно говорилось, они ее перешли».

Отдельно Владимир Путин обратился к украинским военным. Российский президент напомнил им, что наши предки вместе сражались с нацизмом, защищая общую Родину. И не для того, чтобы сегодняшние неонацисты захватили власть на Украине и отдавали приказы уничтожать своих братьев:

«Вы давали присягу на верность украинскому народу, а не антинародной хунте, которая грабит Украину и издевается над ее народом. Не исполняйте ее преступных приказов. Призываю вас немедленно сложить оружие и идти домой. Поясню: все военнослужащие украинской армии, которые выполнят эти требования, смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к своим семьям».

По словам президента, страны НАТО регулярно накачивают Украину оружием. Стоимость поставок уже превысила миллиард долларов. Кроме того, фактически из этого же оружия Украина ведет обстрел Донбасса. Путин не исключил, что некоторые страны захотят напрямую вмешаться в конфликт на Украине. Как заявил Владимир Путин, Россия к этому готова:

«Теперь несколько важных слов для тех, у кого может возникнуть соблазн со стороны вмешаться в происходящие события. Кто бы ни пытался помешать нам, тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще не сталкивались. Мы готовы к любому развитию событий. Все необходимые в этой связи решения приняты. Надеюсь, что я буду услышан».

В конце выступления президент отметил, что справедливость и правда сегодня на стороне России. Верховный главнокомандующий уверен, что военнослужащие страны профессионально и мужественно исполнят свой долг, и безопасность страны будет обеспечена.