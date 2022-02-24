Зачем Польша просит НАТО задействовать четвертую статью договора альянса

|
Надежда Квашенко
Надежда Квашенко Журналист Эксклюзив 7 204

Политолог Баширов объяснил, какой главный страх толкнул Варшаву на то, чтобы воспользоваться пунктом о консультациях, предусмотренных в отдельных ситуациях.

Фото, видео: Depositphotos / borkus; 5-tv.ru

Тема:
Обострение конфликта в Донбассе

Власти Польши обратились к НАТО с просьбой задействовать четвертую статью договора альянса о консультациях в случае угрозы безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер во время брифинга.

По его словам, постпредству страны было дано поручение подать заявку о запуске соответствующего пункта договора для «общего мониторинга ситуации».

Пресс-секретарь также подчеркнул, что поляки очень рассчитывают на усиление НАТО на восточном фланге.

Судя по всему, действия Варшавы в данном случае продиктованы ложным страхом перед дальнейшими действиями Москвы. При этом польские власти не понимают, что Россия не собирается двигаться ни в Польшу, ни в Прибалтику. Такое мнение в беседе с 5-tv.ru высказал политолог Марат Баширов.

«Эта статья задействует переговоры стран-участниц НАТО относительно какой-либо ситуации. У них есть опасения, что якобы Россия сейчас собирается двинуться в Польшу, Прибалтику. А мы не собираемся туда двигаться. О них речь сейчас не идет. Речь идет только о том, чтобы Украина перестала быть нацистским государством и перестала пытаться втянуть структуру НАТО на свою территорию. Вот и все», — объяснил Баширов.

Ситуация в Донбассе обострилась 17 февраля. После нескольких десятков обстрелов со стороны ВСУ руководство Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили массовую эвакуацию мирного населения, в первую очередь детей, женщин и пожилых людей на территорию России.

22 февраля Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР. По данным ВЦИОМ, это решение поддержали 78% россиян. С просьбой о признании к Москве обратились главы республик после очередного обострения конфликта с Украиной.

Незамедлительно президент США Джо Байден заявил о подписании указа, вводящего новые санкции в отношении Москвы и ЛДНР.

Утром 24 февраля президент России сообщил о начале специальной операции в Донбассе, направленной на защиту жизни местных жителей.

Как подчеркнули в Минобороны РФ, высокоточные средства поражения применяются только для выведения из строя военной инфраструктуры, объектов ПВО, военных аэродромов и авиации ВСУ. При этом гражданскому населению ничто не угрожает.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что жители Киева массово скупают продукты в магазинах, многие пытаются покинуть город.

Тема:
Обострение конфликта в Донбассе
24 февр
Кадры боев Народной милиции ЛНР с ВСУ за город Счастье
24 февр
Зеленский заявил о разрыве дипотношений с Россией
24 февр
Лукашенко предложил провести переговоры России и Украины в Минске
24 февр
ФСБ заявило об обстреле со стороны Украины пункта пропуска в Курской области
24 февр
Корреспондент «Известий» об обстановке в районе Горловки и Авдеевки в Донбассе
24 февр
Авиакомпании начали возвращать деньги за билеты на отмененные рейсы на юг России
24 февр
Жители Белгорода рассказали об упавшем вблизи жилого дома боевом снаряде
24 февр
Жители Киева массово скупают продукты в магазинах, многие пытаются покинуть город
24 февр
Корреспонденты «Известий» рассказали об обстановке в Донецке и Луганске
24 февр
Экономист дал прогноз по курсу доллара и евро на фоне обострения в Донбассе
-1° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
80.42
3.65 90.88
3.54
Берегите нервы! Китайский совет дня на четверг, 24 февраля

Последние новости

13:23
Кадры боев Народной милиции ЛНР с ВСУ за город Счастье
13:15
Мать братьев-дрессировщиков Запашных госпитализирована в Москве
13:05
Зачем Польша просит НАТО задействовать четвертую статью договора альянса
13:04
Зеленский заявил о разрыве дипотношений с Россией
13:04
Рубль перешел к росту после резкого падения к доллару и евро
12:57
Лукашенко предложил провести переговоры России и Украины в Минске

Сейчас читают

Экономист дал прогноз по курсу доллара и евро на фоне обострения в Донбассе
Пришла пора действовать: Почему спецоперация в Донбассе назрела именно сейчас
Ванга снова права? Ясновидящая предсказывала обострение конфликта в зеркальную дату 22.02.2022
Алкогольный гороскоп: какой вы напиток по знаку зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год