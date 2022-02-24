Зачем Польша просит НАТО задействовать четвертую статью договора альянса
Политолог Баширов объяснил, какой главный страх толкнул Варшаву на то, чтобы воспользоваться пунктом о консультациях, предусмотренных в отдельных ситуациях.
Фото, видео: Depositphotos / borkus; 5-tv.ru
Власти Польши обратились к НАТО с просьбой задействовать четвертую статью договора альянса о консультациях в случае угрозы безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер во время брифинга.
По его словам, постпредству страны было дано поручение подать заявку о запуске соответствующего пункта договора для «общего мониторинга ситуации».
Пресс-секретарь также подчеркнул, что поляки очень рассчитывают на усиление НАТО на восточном фланге.
Судя по всему, действия Варшавы в данном случае продиктованы ложным страхом перед дальнейшими действиями Москвы. При этом польские власти не понимают, что Россия не собирается двигаться ни в Польшу, ни в Прибалтику. Такое мнение в беседе с 5-tv.ru высказал политолог Марат Баширов.
«Эта статья задействует переговоры стран-участниц НАТО относительно какой-либо ситуации. У них есть опасения, что якобы Россия сейчас собирается двинуться в Польшу, Прибалтику. А мы не собираемся туда двигаться. О них речь сейчас не идет. Речь идет только о том, чтобы Украина перестала быть нацистским государством и перестала пытаться втянуть структуру НАТО на свою территорию. Вот и все», — объяснил Баширов.
Ситуация в Донбассе обострилась 17 февраля. После нескольких десятков обстрелов со стороны ВСУ руководство Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили массовую эвакуацию мирного населения, в первую очередь детей, женщин и пожилых людей на территорию России.
22 февраля Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР. По данным ВЦИОМ, это решение поддержали 78% россиян. С просьбой о признании к Москве обратились главы республик после очередного обострения конфликта с Украиной.
Незамедлительно президент США Джо Байден заявил о подписании указа, вводящего новые санкции в отношении Москвы и ЛДНР.
Утром 24 февраля президент России сообщил о начале специальной операции в Донбассе, направленной на защиту жизни местных жителей.
Как подчеркнули в Минобороны РФ, высокоточные средства поражения применяются только для выведения из строя военной инфраструктуры, объектов ПВО, военных аэродромов и авиации ВСУ. При этом гражданскому населению ничто не угрожает.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что жители Киева массово скупают продукты в магазинах, многие пытаются покинуть город.
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