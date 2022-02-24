Жители Киева массово скупают продукты в магазинах, многие пытаются покинуть город

Жители Киева массово скупают продукты в магазинах. Как видно на кадрах, имеющихся в распоряжении 5-tv.ru, в торговых центрах и универмагах образовались огромные очереди. Люди набирают полные корзины и тележки, приобретая все необходимые товары.

В то же время на выездах из столицы Незалежной — гигантские пробки, достигающие десяти баллов. Люди экстренно пытаются покинуть Киев. МВД просит жителей столицы не покидать город прямо сейчас, чтобы не создавать заторы на дорогах.

REUTERS

Аналогичная ситуация и на границах страны. Кто может, уезжает в Польшу, Словакию и другие соседние государства. При этом погранкомитет Белоруссии сообщил, что Киев уведомил его о закрытии пункта пропуска Вильча на белорусско-украинской границе до 3 марта.

Утром 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в стране военное положение. Он призвал сограждан не паниковать.

Перед этим президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе, направленной на защиту жизни его жителей. После этого в СМИ появились сообщения о взрывах.

В Минобороны РФ подчеркнули, что не наносят удары по городам. Из строя с помощью высокоточных средств поражения выводится только военная инфраструктура.