Российская специальная операция в Донбассе продлится до тех пор, пока не будет достигнута ее основанная цель. При этом Москва хочет только одного — освободить регион и обеспечить безопасность его жителей. Такое мнение высказал генерал армии Анатолий Куликов.

По его словам, так называемый «точечный» характер операции выражается, главным образом, в поражении военной инфраструктуры Украины. Это обусловлено тем, что ключевые объекты расположены в глубине страны.

«Те же беспилотники, которые дислоцируются где-то далеко, та же авиация армейская и бомбардировочная, которая может нанести удары, она находится где-то в глубине… Те же позиционные районы ракетных частей и подразделений украинской армии, огневые позиции артиллерии, конечно же, должны поражаться. Как, впрочем, и авиация — как средство доставки, они должны поражаться на всю глубину своей дислокации. В этом суть первого этапа огневого поражения», — объяснил Куликов в интервью сайту KP.RU.

По словам генерала, украинские власти упустили свой шанс, данный их собственным народом, который доверил им управление страной. При этом Киев вполне мог бы пойти на то, чтобы поставить вне закона бандеровские подразделения и начать диалог с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР), а также определиться с формой федерализации страны.

Как отметил Куликов, Украина обладала мощным ресурсом для того, чтобы превратиться в стабильное, процветающее государство, однако нынешнее руководство избрало иной путь и решило пойти на поводу у НАТО, что свидетельствует об определенной политической незрелости властей Незалежной.

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