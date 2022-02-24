В Кремле назвали сроки и цели спецоперации в Донбассе
Как отметил Дмитрий Песков, военный потенциал Незалежной активно наращивался в последнее время при участии западных стран.
Фото: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin
В Кремле назвали основные цели проведения специальной операции в Донбассе. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, это демилитаризация и денатификация Украины.
«Цели были сказаны президентом — демилитаризация, денатификация Украины. И то и другое представляет угрозу для нашего государства и народа», — сообщил Песков в ходе беседы с журналистами.
Как пояснил официальный представитель Кремля, во-первых, речь идет о нейтрализации военного потенциала Незалежной, который за последнее время активно наращивался, в том числе при содействии зарубежных стран. Во-вторых, необходимо «зачистить» страну от нацистских формирований.
Песков также добавил, что сроки операции будут определяться верховным главнокомандующим страны в соответствии с полученными результатами и целесообразностью.
О начале специальной операции в Донбассе, направленной на защиту жизни местных жителей президент России Владимир Путин сообщил утром 24 февраля.
По информации Минобороны РФ, военнослужащие пограничной службы Украины сопротивления российским подразделениям не оказали. Данные средств разведки показывают, что отдельные подразделения и военнослужащие ВСУ массово покидают занимаемые позиции, бросая вооружение.
Как подчеркнули в российском военном ведомстве, высокоточные средства поражения применяются только для выведения из строя военной инфраструктуры, объектов ПВО, военных аэродромов и авиации ВСУ. При этом гражданскому населению ничто не угрожает.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что два гражданских судна попали под ракетный обстрел ВСУ в Азовском море.
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