Песков исключил возможность отделения России «железным занавесом»
По словам официального представителя Кремля, различного рода проблемы с некоторыми странами возникали у Москвы и ранее.
Фото: www.globallookpress / Komsomolskaya Pravda
Такая страна, как Россия, не может оказаться за железным занавесом. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время беседы с журналистами. По словам официального представителя Кремля, различного рода проблемы с некоторыми странами возникали у Москвы и ранее.
«Такая страна, как Россия не может оказаться за железным занавесом. У нас могут возникнуть проблемы с целым рядом государств, но у нас с ними проблемы возникали и до этого, и без этого. Такую страну, как Россия, закрыть железным занавесом просто невозможно», — отметил Песков.
Как недавно стало известно, Бельгия выступила за то, чтобы Евросоюз прекратил выдачу виз всем категориям россиян.
Об этом сообщил госсекретарь по вопросам убежища и миграции Сэмми Махди. Как ожидается, под ограничения могут попасть даже студенты и те, кто выезжает за границу с рабочими целями. Данное предложение будет рассмотрено в ходе экстренного заседания Европарламента 1 марта.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что в Кремле назвали сроки и цели спецоперации в Донбассе.
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