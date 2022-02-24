На Украине распространяют фейки об «уничтожении» российских танков и автоколонн

В украинских соцсетях массово публикуется фейковая информация о якобы «разгромленных колоннах российских войск» и «уничтоженных российских танковых группировках».

Так, в одной из фейковых новостей было опубликовано видео с якобы разбитой колонной российских войск. Однако военный обозреватель «Известий» Алексей Рамм сразу разоблачил фальшивку. Он объяснил, что в ролике — техника Вооруженных сил Украины, о чем свидетельствует характерный пиксельный камуфляж. Рамм уточнил, что последняя машина на видео — это модернизированная на Украине БМП-1. На вооружении российской армии такой техники нет.

Еще один фейк опубликовал один из Telegram-каналов. Он разместил фото якобы подбитого в результате атаки украинских военных российского танка. Однако вскоре выяснилось, что канал выложил скриншот новости 2015 года, в которой говорится о событиях АТО под Дебальцево. То есть под видом свежего фото был опубликован снимок шестилетней давности.

Утром 24 февраля Владимир Путин выступил с экстренным обращением к россиянам. Он сообщил, что после признания Россией независимости ДНР и ЛНР вооруженные силы Украины возобновили массированные обстрелы жилых кварталов. Все попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев игнорирует, в связи с чем Республики Донбасса обратились за военной помощью к России. Президент принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что по данным Минобороны, российские ВКС вывели из строя 74 объекта военной инфраструктуры ВСУ.