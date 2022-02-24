Минобороны: Российские ВКС вывели из строя 74 объекта военной инфраструктуры ВСУ
Спецоперация в Донбассе идет уже более десяти часов. Последние данные по обстановке к этому часу озвучили в российском оборонном ведомстве.
Фото: РИА Новости / Министерство обороны РФ
В ходе спецоперации в Донбассе вооруженно-космические силы России (ВКС РФ) вывели из строя 74 наземных объекта военной инфраструктуры Украины. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Спецоперация в Донбассе идет уже более десяти часов. Среди выведенной из строя инфраструктуры — 11 аэродромов ВВС, три командных пункта, пункт базирования ВМС Украины, 18 радиолокационных станций ЗРК ПВО С-300 и «Бук — М1». Кроме этого сбиты четыре беспилотника турецкого производства и один боевой вертолет.
«Еще раз подчеркну, что удары Вооруженными Силами Российской Федерации не наносятся как по украинским городам, так и по социальным объектам в воинских гарнизонах. То есть домам офицерского состава, жилым домам и казармам, чтобы избежать потерь среди украинских военнослужащих и членов их семей», — обратил внимание Конашенков.
По данным Минобороны РФ, группировка войск ДНР продвинулась на семь километров в ходе наступления в направлении Волновахи. В ходе боев были взяты в плен 14 военнослужащих ВСУ, которые будут отпущены домой к семьям после подписания отказа от вооруженного сопротивления. Группировка ЛНР продвинулась на еще один километр, не смотря на ожесточенное сопротивление нацбатальонов.
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