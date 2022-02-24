В Минобороны РФ заявили об успешном выполнении ВКС РФ поставленных задач

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Инстаграм 1 056

Благодаря огневой поддержке российской артиллерии и армейской авиации, группировки войск ДНР и ЛНР прорвали оборону ВСУ.

В Минобороны РФ заявили об успешном выполнении ВКС РФ поставленных задач

Фото: РИА Новости / Народная милиция ДНР

Тема:
Специальная военная операция России

В Минобороны РФ заявили об успешном выполнении ВКС РФ поставленных задач на 24 февраля задач. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель российского оборонного ведомстваа генерал-майор Игорь Конашенков.

«Совместным использованием рейдовых отрядов и воздушного десанта на крымском направлении обеспечен выход российских войск к городу Херсон. Это позволило разблокировать Северо-Крымский канал и восстановить подачу воды на полуостров Крым», — подчеркнул он.

Кроме того, Благодаря огневой поддержке российской артиллерии и армейской авиации, группировки войск ДНР и ЛНР прорвали «оборудованную эшелонированную» оборону ВСУ и продвинулись на шесть-восемь километров вглубь территории.

К настоящему времени выведены из строя 83 объекта военной инфраструктуры Незалежной, а также сбито два Су-27 и два Су-24, один вертолет и четыре беспилотника.

Спецоперация ВКС России продолжается.

Тема:
Специальная военная операция России
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