В Минобороны РФ заявили об успешном выполнении ВКС РФ поставленных задач
Благодаря огневой поддержке российской артиллерии и армейской авиации, группировки войск ДНР и ЛНР прорвали оборону ВСУ.
Фото: РИА Новости / Народная милиция ДНР
В Минобороны РФ заявили об успешном выполнении ВКС РФ поставленных задач на 24 февраля задач. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель российского оборонного ведомстваа генерал-майор Игорь Конашенков.
«Совместным использованием рейдовых отрядов и воздушного десанта на крымском направлении обеспечен выход российских войск к городу Херсон. Это позволило разблокировать Северо-Крымский канал и восстановить подачу воды на полуостров Крым», — подчеркнул он.
Кроме того, Благодаря огневой поддержке российской артиллерии и армейской авиации, группировки войск ДНР и ЛНР прорвали «оборудованную эшелонированную» оборону ВСУ и продвинулись на шесть-восемь километров вглубь территории.
К настоящему времени выведены из строя 83 объекта военной инфраструктуры Незалежной, а также сбито два Су-27 и два Су-24, один вертолет и четыре беспилотника.
Спецоперация ВКС России продолжается.
- 24 февр
- Джо Байден объявил о новых «мощных» санкциях в отношении России
- 24 февр
- Прошло успешно: в Минобороны РФ подвели итоги первого дня спецоперации в Донбассе
- 24 февр
- ВСУ целенаправленно наносит удары по жилым кварталам
- 24 февр
- Лавров заявил о готовности к диалогу, возвращающему к принципам Устава ООН
- 24 февр
- Байден: США не будут отправлять войска на Украину для противостояния РФ
- 24 февр
- Отмена авиасообщения на юге России внесла серьезные коррективы в планы туристов
- 24 февр
- Военнослужащие ВСУ объяснили, почему решили сдаться в плен в Донбассе
- 24 февр
- На Украине присвоили себе атаку турецких беспилотников в Сирии в 2020 году
- 24 февр
- Международная реакция на проведение Россией спецоперации в Донбассе
- 24 февр
- Зеленский заявил о попытках России захватить Чернобыльскую АЭС
Читайте также
70%
6.51 97.77
6.89
Нашли ошибку?