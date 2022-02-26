Спешно покидая Станицу Луганская ВСУ бросили БТР и личные вещи

Украинские военные спешно покинули Станицу Луганская, бросив БТР и личные вещи. Как передает с места корреспондент «Известий» Иван Литомин, на улицах были найдены красные береты, которые носят десантники ВСУ, а на борту бронемашины красуется номер элитной бригады.

Местные жители после ухода украинских военных вывешивают на улицах флаги ЛНР.

«На линии фронта было очень плохо. Мы понимаем, каково это, когда два раза через Станицу линия фронта ходила», — рассказывает глава Станицы Луганская Альберт Зинченко.

Он отметил, что уходили украинские военные тихо и без шума — «вечером были, а утром их не стало». Зинченко отметил, что жители выдохнули после этого, так как последние две недели все жили в подвалах.

По его словам, после боевых действий перебит газопровод и разрушены дороги, но при этом работает больница и есть запас топлива.

«Говорят, что защищают каждую пядь, однако вот результат», — сделал вывод о ВСУ Альберт Зинченко.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео из освобожденного села Николаевка в Донецкой области. Владельцы магазинов сделали добрый жест в честь избавления от оккупации — бесплатно раздают продукты.

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