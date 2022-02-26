Жителям освобожденного в ДНР села бесплатно раздают продукты
Корреспондент «Известий» побывал на месте событий. Голодавшие по несколько месяцев люди не устают благодарить владельцев магазинов.
Фото, видео: ТАСС / Алеев Егор; 5-tv.ru
Жителям освобожденного от украинских агрессоров села Николаевка в Донецкой области бесплатно раздают продукты. Владельцы магазинов сделали добрый жест в честь избавления от оккупации. Обо всем в деталях рассказал корреспондент телеканала «Известия» Валентин Трушнин.
По словам журналиста, войска народной милиции ДНР зашли на территорию Николаевки совсем недавно. Местные бизнесмены, понимая, что у изможденных сограждан просто нет средств на покупку товаров, стали раздавать их всем нуждающимся. Голодавшие по несколько месяцев люди вывозят припасы машинами.
«Здесь такая трогательная история: хозяева местных продуктовых магазинов просто открыли их и бесплатно раздают продукты жителям села. То есть люди, которые месяцами здесь голодали, теперь набивают машины, мотоциклы продуктами. Трогательный великодушный жест со стороны местных предпринимателей. Вот у кого надо учиться», — описал обстановку корреспондент.
В других регионах пока по-прежнему неспокойно. Российские войска продолжают специальную операцию по освобождению оккупированных украинскими агрессорами территорий, те же нередко бомбят мирные районы. Снаряды ВСУ попадают в дома, объекты социнфраструктуры. Тот факт, что страдают невинные граждане, властей Украины совсем не заботит. Киев не дает указаний своим военным прекратить атаку и затягивает проведение адекватных переговоров по ситуации.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с экстренным обращением к нации. Он сообщил, что после признания Россией независимости ДНР и ЛНР вооруженные силы Украины возобновили массированные обстрелы жилых кварталов. Все попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев игнорирует, в связи с чем Республики обратились за военной помощью к РФ. Президент принял решение о проведении специальной военной операции.
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Ранее 5-tv.ru рассказал, что сейчас происходит с президентом Незалежной Владимиром Зеленским, провоцирующим эскалацию военного конфликта.
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