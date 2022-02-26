Корреспондент телеканала «Известия» сообщил о взрывах в Донецке

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Алиса Маркова
Алиса Маркова Алиса Маркова Журналист Эксклюзив 1 023

Журналист «Известий» Валентин Трушнин рассказал об атаке на центр Донецкой народной республики вечером 26 февраля.

Фото, видео: ТАСС / Джавахадзе Зураб; 5-tv.ru

Тема:
Обострение конфликта в Донбассе Специальная военная операция России

Корреспондент телеканала «Известия» Валентин Трушнин сообщил о взрывах в Донецке. Он рассказал об атаке на центр Донецкой народной республики вечером 26 февраля. По его словам в городе раздалась серия взрывов. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Донецкой и Луганской народных республиках серьезно обострилась ситуация. На этом фоне в РФ было принято решение о признании суверенитета двух донбасских республик.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с экстренным обращением к нации. Он сообщил, что после признания Россией независимости ДНР и ЛНР вооруженные силы Украины возобновили массированные обстрелы жилых кварталов.

Все попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев игнорирует, в связи с чем Республики обратились за военной помощью к РФ. Президент принял решение о проведении специальной военной операции.

Ранее 5-tv.ru показал разоблачение главных фейков западных СМИ о спецоперации в ДНР.

Подробности смотрите на телеканале «Известия».

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