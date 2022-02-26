Корреспондент телеканала «Известия» сообщил о взрывах в Донецке
Журналист «Известий» Валентин Трушнин рассказал об атаке на центр Донецкой народной республики вечером 26 февраля.
Фото, видео: ТАСС / Джавахадзе Зураб; 5-tv.ru
Корреспондент телеканала «Известия» Валентин Трушнин сообщил о взрывах в Донецке. Он рассказал об атаке на центр Донецкой народной республики вечером 26 февраля. По его словам в городе раздалась серия взрывов. Обстоятельства случившегося выясняются.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Донецкой и Луганской народных республиках серьезно обострилась ситуация. На этом фоне в РФ было принято решение о признании суверенитета двух донбасских республик.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с экстренным обращением к нации. Он сообщил, что после признания Россией независимости ДНР и ЛНР вооруженные силы Украины возобновили массированные обстрелы жилых кварталов.
Все попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев игнорирует, в связи с чем Республики обратились за военной помощью к РФ. Президент принял решение о проведении специальной военной операции.
Ранее 5-tv.ru показал разоблачение главных фейков западных СМИ о спецоперации в ДНР.
Подробности смотрите на телеканале «Известия».
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