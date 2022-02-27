Бурление Запада: как США, Европа и Украина отреагировали на спецоперацию РФ

Реакция в мире на решение России о спецоперации — лучшая иллюстрация того уникального положения, которое занимает наша страна. Мы мост между Западом и Востоком. Сейчас Запад ожесточенно осуждает, Восток — проявляет мудрость и понимание.

Это «украинский кризис» — отстранился Китай. Позаботьтесь на Украине о наших гражданах — попросили из Индии. Киев, по понятной причине, бьется в агонии. Или это ломка? Санкции были ожидаемы — заморозка активов, заморозка торговли по ряду технологий. Энергетику не тронули. Газ и нефть у нас будут покупать.

Хотя зима закончилась, могли бы и протянуть как-нибудь, на солнечной энергии. Нас не пустят на «Евровидение», у нас отобрали проведение ряда спортивных мероприятий, Микронезия расторгла дипломатические отношения. Это все? Или еще что-то будет? Корреспонденты МИЦ «Известия» Виталий Чащухин в Брюсселе и Николай Мастеров в Нью Йорке внимательно следили за всем обвинительным потоком, а Максим Облендер фиксировал реакцию Зеленского на ведь, по сути, предательство Западом Киева.

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Реакция Европы на операцию РФ по спасению Донбасса

То немногое, чем смогла Европа поддержать Украину в эти сложные для нее дни: окрасить достопримечательности желто-голубым, санкционировать протесты возле российских дипмиссий, и вот еще такого жителя Брюсселя можно было встретить в Брюсселе с картонкой в руках.

«Что за послание у тебя к европейским лидерам?» — спросил у мужчины журналист.

«Принимайте санкции, действуйте решительно!» — ответил тот.

С высокой трибуны самой Еврокомиссии заговорили на «мове».

«Мы с Украиной против агрессоров и оккупантов. Мы ценим храбрость и жертву украинского народа», — сказал на украинском пресс-секретарь высокого представителя ЕС Жозепа Борреля Питер Стано.

С сильным британским акцентом подал боевой клич и английский премьер, заявив: «Слава Украине». По-русски у него, конечно, лучше получилась фраза: «Я не верю, что эта война от вашего имени». Вероятно, в России, несмотря ни на какие санкции, все еще больше друзей.

И в тот же самый момент на брифинге в штаб-квартире НАТО украинские журналисты даже не спрашивали, а точно упрашивали генсека.

«Не считаете ли вы, что пора создать антипутинскую коалицию?» — спросили у Столтенберга.

«НАТО в течение длительного времени предоставляла Украине поддержку: практическую, военную. Помогла ей построить более сильную и лучше экипированную армию, чем она имела в 2014 году. И сейчас мы поддерживаем смелых украинских мужчин и женщин в униформе», — сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Плохая для Киева новость: лучшая защита со стороны Евросоюза — исключительно санкционное нападение на Россию. Звучало и правда угрожающе.

«Эти санкции будут иметь тяжелые последствия, они направлены на подавление», — заявила председатель Европейской Комиссии Урсула Фон Дер Ляйен.

В итоге в пятницу, 25 февраля, Евросоюз, представил свой обновленный «черный» список. Такого еще и правда не было: среди включенных в него россиян фамилии Путин и Лавров. На их фоне все прочие ограничения как-то даже померкли.

«Президент Путин и министр иностранных дел Лавров сегодня появились в санкционных списках вместе с теми, кто был внесен ранее — членами Госдумы, которые поддержали эту агрессию наравне с членами Совета Безопасности России», — сказал представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Президенту России и министру иностранных дел оставляют право въезда на переговоры — так то не такие уж и персоны нон грата.

«Ни у Путина, ни у Лаврова нет счетов ни в Британии, ни где-либо за рубежом. Может, правительство Королевства не заморозило, а отморозило что-то?» — сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В других же, куда более чувствительных вопросах, европейцы оказались не столь смелы, а по некоторым даже дрогнули. Неслучайно в Париже прошла отдельная встреча финансового блока ЕС. Сначала и здесь говорили на языке угроз. Но потом привычно взялись за цифры: санкциями против России можно нанести колоссальный урон самим себе и замедлить восстановление своей же экономики после пандемии.

«Санкции, которые мы одобрили, и те, которые мы можем одобрить в будущем, требуют от нас очень тщательного рассмотрения их влияния на нашу экономику», — заявил премьер-министр Италии Марио Драги.

Впрочем, Канцлер Шольц успел показать, что он, как говорится «свой парень» — взял да и отозвал сертификацию совместного российско-германского газопровода «Северный поток — 2».

«Сертификация „Северного потока — 2“ будет остановлена, я сам поручил Минэкономики Германии обратиться к немецкому регулятору, что является необходимым шагом для отмены сертификации», — сказал федеральный канцлер Германии Олаф Шольц.

Проект теперь заморожен. Но насколько этой заморозки хватит при таком накале эмоций в энергетическом комитете Бундестага?

«Это приведет к упадку в западном торговом мире, потому что речь идет об инвестициях, которые уже вложены. Все, кто пытается остановить проект, должны тогда заплатить за понесенные потери», — считает член комитета Бундестага по вопросам энергетики и климата Штефен Котре.

Сотрудничество в этой сфере с Россией — болезненная тема для ЕС. Всеобщего одобрения ожидать точно не стоит.

«Мы не можем принять предложения, которые поставили бы под угрозу энергоснабжение и газоснабжение Венгрии, а также поставили бы под угрозу доступность энергозатрат наших семей», — сказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Не найдя желанного компромисса, более воинственно настроенные страны — Прибалтика и Чехия — отбились от остальных и нацелились на вообще все русское, что движется через их территорию.

«Мы остановим сбор заявлений на выдачу виз от граждан России во всех наших дипломатических представительствах. Исключения сделаны для случаев предоставления виз по гуманитарным соображениям», — сказал премьер-министр Чехии Петр Фиала.

Чехия и Польша закрывают ко всему прочему свое воздушное пространство для российских авиакомпаний. То же самое по сути устроил для «Аэрофлота» Лондон. Борис Джонсон старался действовать отдельно от Европы в условиях Brexit, но вышло практически под европейскую и американскую кальку: в английских списках, помимо прочего, тоже фигурируют фамилии и Путина и Лаврова, хотя у них и тут ничего нет. Но еще более странным выглядит запрет британцам и британским компаниям иметь какие-либо дела с ДНР и ЛНР, как будто до этого их взаимный товарооборот зашкаливал.

На уровне крупнейших организаций Запад тоже начинает самоизолироваться: Совет Россия-НАТО окончательно свернут; приостановлено членство в Совете Европы, а значит, и участие нашей делегации в ПАСЕ. Но в сложившихся условиях и Москве ни чьи советы больше не нужны.

Реакция США и ООН на операцию России по спасению Донбасса

Здесь, в штаб-квартире ООН, Совет безопасности несколько раз на этой неделе обсуждал ситуацию на Украине. Изолировать Россию, обложить санкциями! Это же кричали и одинокие пришедшие к штаб-квартире американцы с украинскими флагами. Они до сих пор иногда тут появляются.

Ключевое свое заявление Джо Байден уже сделал — Америка не будет направлять войска в зону конфликта. Это то, на что до последнего надеялся Зеленский, что заграница ему поможет. Не бросит, как и обещала. Американский президент подтвердил — не бросит. Но только морально.

«Вчера поздно вечером я разговаривал с президентом Украины Зеленским и заверил его в том, что Соединенные Штаты вместе с нашими союзниками и партнерами в Европе поддержат украинский народ, защищающий свою страну. Мы предоставим гуманитарную помощь, чтобы облегчить его страдания. Хотя только в этом году мы предоставили Украине оборонительную помощь на сумму более 650 миллионов долларов. Позвольте мне сказать еще раз: наши силы не участвуют и не будут участвовать в конфликте с Россией на Украине», — сказал президент США Джо Байден.

Американские военные вместо Украины отправились дополнительно в Германию. Анонсировали и увеличение поставок техники и оружия.

«Это будет поставка в государства, которые находятся на границе с Украиной, потому что уже самолетами доставить вооружение, как это было до начала операции, не могут», — сказал политолог Андрей Кошкин.

Постоянно сочувствуя украинцам, которым и в городах Незалежной российские вооруженные силы не несут угрозы, США, например, сообщили — готовы принять всех бегущих от войны, но есть нюанс.

«Мы готовы, но мы также ожидаем, что многие из них — если не большинство — пожелают отправиться в соседние страны», — заявила пресс-секретарь Белого Дома Джейн Псаки.

Правда, Зеленского примут в любой момент, уверяет Белый дом. Ровно в тот момент, когда в ООН в очередной раз заседает Совбез. Пытаются принять резолюцию, осуждающую Россию за вторжение, как они говорят.

«Нам, конечно, трудно тягаться с Соединенными Штатами в количестве вторжений к своим соседям. Я воздержусь от перечисления агрессий, которые совершили США за свою историю. Но вам ли читать нам мораль?» — сказал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

А это пытались сделать — вслед за США и, разумеется, Украины — французы. Обвиняли Россию в многочисленных — на словах, но без единого подтверждения — жертвах среди мирного населения. Российский представитель прямо назвал проект резолюции не просто антироссийским, чего следовало ожидать, но еще и антиукраинским. Документ противоречит коренным интересам украинского народа, так как пытается закрепить в стране власть, которая губит людей уже восемь лет.

«Прежде чем мы перейдем к минуте молчания, я хочу почтить память тех людей, которые погибли за все эти годы на Донбассе. Они тоже заслуживают того, чтобы помянуть их. Украинские каратели методично день за днем обстреливали жилые районы ЛНР и ДНР, убивая женщин, детей, стариков. Это, кстати, продолжается и сегодня», — сказал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Ожидаемо в проекте требовали от России немедленно, в полном объеме и без всяких условий вывести все свои военные силы за границы Украины. Предсказуемо документ не прошел. Россия наложила вето. Три представителя — воздержались от голосования: Индия, Обьединенные Арабские Эмираты и Китай.

«Китай понимает законную озабоченность России по вопросам безопасности. И выступает за отказ от менталитета холодной войны, сформировать сбалансированный, эффективный и устойчивый механизм европейской безопасности путем диалога», — считает Ван Вэньбинь, официальный представитель МИД КНР.

И Москва готова к диалогу — неоднократно подтвердили в пятницу и в Кремле, и в российском МИДе. Вот только Зеленский продолжает метаться. Сначала призывает Москву к переговорам, в том числе обещая гарантии внеблокового статуса Украины, то отменяет свои призывы, то переносит. Возможно, ждет обещанной эвакуации. Еще раньше Америки приют ему предложили Франция и Великобритания. Членам его правительства тоже.

Как Зеленский отрегировал на предательство Запада

Неужели-таки сбежал туда, куда зазывали? А может отсиживается в бункере? Зеленский со всей свитой после долгого молчания вышел на связь, как принято для главы Украины, в Instagram. Пока «великолепная пятерка» неспешно красовалась перед камерами, в Киеве завывали сирены гражданской обороны — людей загоняли в бомбоубежища, хотя никто по мирному населению здесь никогда не стрелял. Дороги в панике перегораживали военной техникой. Верховный главнокомандующий Украины, как оказалось, ни командовать не умеет, ни друзей выбирать.

«Мы остались в одиночестве. Кто готов воевать вместе с нами? Честно — не вижу таких. Кто готов дать Украине гарантии по вступлению в НАТО? Честно — все боятся. Сегодня мы услышали из Москвы, что они-таки хотят обсудить нейтральный статус Украины. Я заявил всем партнерам нашей страны — сейчас решается судьба нашей страны. Я спрашиваю их — вы с нами? Они отвечают, что с нами. Однако в альянс нас брать не хотят», — сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Нейтральный статус, на который на словах готов пойти Зеленский, означает, что Украина не будет размещать у себя иностранные вооруженные силы, не будет участвовать ни в каких коалициях. Но на фоне этих заявлений объявили всеобщую мобилизацию. Донецк и Луганск ВСУ продолжали утюжить обстрелами. Зеленский же выпускал обращения к украинцам, что все под контролем, что он переговорил со всеми, и все снова поддерживают Украину.

«Я сегодня постоянно работал и говорил с президентом Макроном, Шольцем, Рюттэ, госпожой фон дер Ляйен с президентом США Байденом. Очертил, какие еще меры помощи ожидают украинцы. И договорился на новую помощь, новую поддержку, значительную помощь для нашей страны. Я благодарен всем лидерам, отдельно благодарен президенту Байдену. Я очень обрадовался новостям из дружеской Грузии, спасибо большое доброму, прекрасному грузинскому народу, который вышел на улицы своей страны и поддержал Украину. Вы настоящие друзья. Спасибо!» — сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Но вряд ли эти слова хотят услышать сейчас жители Украины, которые напуганы, особенно из-за обилия фейков в соцсетях, из-за лицемерных призывов чиновников бросаться под танки. Напуганы действиями собственных военных, которые взяли на вооружение методы исламских террористов и размещают свою технику в городах впритык к жилым домам, детским садам в расчете на то, что наступающие войска не будут тогда стрелять по ним. Главнокомандующий Зеленский как был только в кино пусть и простоватым, но смелым и решительным политиком, так в кино им и остался.

«Его выбрали за кинообраз, человека из народа, который исправил политическую систему. Это некий старик Хоттабыч без бороды, но который творит чудеса. Его как чудесника выбирали, его как волшебника избирали. Зеленский он просто как человек наименее политический, наиболее выглядел как волшебник. Но он ни политиком не стал, он ни государственным деятелем не стал», — считает политолог Дмитрий Журавлев.

Именно сейчас и граждане Украины, и депутаты не просто ждут, а требуют проявить решительность и последовательность. И сесть за стол переговоров.

«Жутко смотреть на кадры, когда люди тысячами сидят ночами в метро, по подвалам, мерзнут. У многих начинаются проблемы, в том числе финансового характера, с продовольствием. И действительно, есть пути решения», — говорит глава депутатской фракции партии «Опозиционная Платформа — За Жизнь» Харьковского городского совета 8 созыва Андрей Лесик.

«Необходимо будет избавиться от пережитков нацизма. От тех партий политических, а по сути политических проектов олигархов. Должно быть очищение общества от всех тех, кто несет ответственность за преступления режима за эти восемь лет», — считает премьер-министр Украины 2010–2014 гг. Николай Азаров.

А еще от президента ждут смелости и принятия ответственности за происходящее. Ведь чтобы он не говорил в своих обращениях и на кого бы не перекладывал вину — будь то несмелое НАТО, или агрессивная в его понимании Россия, — все что происходит сейчас с Украиной, происходит по его вине.

Хотя во время своей присяги Зеленский говорил, что первейшая задача — прекратить огонь в Донбассе. И ради этого он готов был к непопулярным решения - вплоть до отставки, - «только чтобы настал мир». По итогу — солгал во всем. Но шансы сдержать хотя бы последнее обещание еще есть.