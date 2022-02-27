Минобороны РФ подвело итоги третьего дня спецоперации по защите Донбасса

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Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте Срочная новость 14 603

Войскам ДНР и ЛНР при поддержке российских военнослужащих удалось занять еще пять населенных пунктов.

Фото, видео: REUTERS / ALEXANDER ERMOCHENKO; Минобороны РФ

Тема:
Специальная военная операция России Обострение конфликта в Донбассе

В Минобороны РФ подвели итоги третьего дня специальной операции Вооруженных сил России по защите жителей ДНР и ЛНР. О них сообщил официальный представитель российского оборонного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

«В течение прошедших суток группировка войск Луганской народной республики при огневой поддержке российских Вооруженных Сил провела успешные наступательные действия и установила контроль над населенными пунктами Новоахтырка, Смоляниново, Станично-Луганское. Глубина продвижения вглубь обороны с начала наступательной операции составила 52 километра. Группировка войск Донецкой народной республики продолжила наступление в направлении Петровское, продвинувшись вперед еще на 12 километров. Взяты под контроль Павлополь и Пищевик», — сообщил Игорь Конашенков

В Минобороны РФ также отметили, что украинские военнослужащие массово отказываются от продолжения боевых действий.

«В ходе проведения специальной военной операции продолжается процесс массового отказа украинских военнослужащих от продолжения боевых действий», — отметил официальный представитель Минобороны РФ.

В то же время оборонном ведомстве подчеркнули, что за первые три дня спецоперации по спасению Донбасса было ликвидировано 975 объектов инфраструктуры Незалежной. Среди них 23 пункта управления, 31 ЗРК ПВО С-300.

«К настоящему времени Российскими Вооруженными Силами поражены 975 объектов военной инфраструктуры Украины. Среди них: 23 пункта управления и узлы связи ВСУ, три радиолокационных поста, 31 зенитный ракетный комплекс ПВО С-300, „Бук М-1“ и „Оса“, 48 радиолокационных станций», — заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

По его словам, было сбито восемь боевых самолетов, семь вертолетов, 11 беспилотников, а также две тактические ракеты «Точка-У».

«Уничтожено 223 танка и другие боевые бронированные машины, 28 самолетов (на земле), 39 реактивных систем залпового огня, 86 орудий полевой артиллерии и минометов, 143 единицы специальной военной автомобильной техники», — подчеркнул Игорь Конашенков.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса от украинских агрессоров. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. По данным ВЦИОМ, это решение поддерживает каждый третий опрошенный россиянин.

В Минобороны России неоднократно подчеркивали, что огонь ведется только по военной инфраструктуре, причем высокоточными средствами поражения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент США Джо Байден назвал новую мировую войну альтернативой жестким санкциям против России в связи с ситуацией в ДНР.

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