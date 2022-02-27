Мэр Харькова заявил, что российские военнослужащие вошли в город

Российские военнослужащие вошли в Харьков. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов. По его словам, российская легкая техника находится в центре города.

В связи с произошедшим, Олег Синегубов посоветовал жителям города избегать выхода на улицу, не покидать укрытия и не ездить на транспорте.

Стоит отметить, что ранее появилась информация о том, что в Харьковской области украинский полк противовоздушной обороны добровольно сложил оружие и сдался. Об этом говорил официальный представитель российского Министверства обороны Игорь Конашенков.

21 февраля, российский лидер принял решение о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса от украинских агрессоров. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. По данным ВЦИОМ, это решение поддерживает каждый третий опрошенный россиянин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент США Джо Байден назвал новую мировую войну альтернативой жестким санкциям против России в связи с ситуацией в ДНР.

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