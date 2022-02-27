Помощь другим государствам во время спецоперации будет считаться госизменой в РФ
Статья 275 Уголовного кодекса РФ «Государственная измена» предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.
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Финансовая или иная помощь иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности России, будет приравниваться к государственной измене. Об этом напомнили в Генпрокуратуре РФ, подчеркнув, что сейчас вооруженными силами страны ведется спецоперация по защите Донецкой и Луганской народных республик.
«По каждому факту оказания финансовой и иной помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, будет дана правовая оценка», — гласит сообщение ведомства.
Речь идет о помощи не только государствам, но и оказанию материально-технических, консультационных и иных услуг иностранным организациям, либо их представителям, ставящим под угрозу безопасность России.
Как напомнили в Генпрокуратуре, санкции статьи 275 УК РФ «Государственная измена» предусматривают от 12 до 20 лет лишения свободы, а также крупные штрафы.
Спецоперация России на территории Украины была начата 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин объявил о ее старте, отметив, что ситуация требует безотлагательных действий. Главы Донецкой и Луганской народных областей обратились к Москве за военной помощью.
Ранее 5-tv.ru писал о международной реакции на события, разворачивающиеся на Украине.
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