Журналист телеканала «Известия» попал под обстрел в поселке Пищевик в ДНР

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Алиса Маркова
Алиса Маркова Алиса Маркова Журналист Эксклюзив 22 161

ЧП произошло в воскресенье, 27 февраля.

Фото, видео: ТАСС / Бобылев Сергей; 5-tv.ru

Тема:
Обострение конфликта в Донбассе Специальная военная операция России

Журналист телеканала «Известия» Александр Мартемьянов попал под обстрел в поселке Пищевик в Донецкой народной республике (ДНР). ЧП произошло в воскресенье, 27 февраля. По словам корреспондента, над головами людей перед атакой пролетал беспилотный летательный аппарат.

Ранее появилась информация о том, что журналисты РИА Новости, ТВЦ и телеканала «Звезда» попали под обстрел из РСЗО украинских войск в Донбассе.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса от украинских агрессоров. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. По данным ВЦИОМ, это решение поддерживает каждый третий опрошенный россиянин.

В Минобороны России неоднократно подчеркивали, что огонь ведется только по военной инфраструктуре, причем высокоточными средствами поражения.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как войска ЛДНР продвигаются вглубь Украины.

Подробности и всю последнюю информацию смотрите в эфире телеканала «Известия».

Тема:
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