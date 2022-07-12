Не менее пяти человек погибли и 50 пострадали при обстреле Новой Каховки
Многие жители Херсонской области остаются под завалами после обстрела центра города из американских систем HIMARS, рассказал глава ВГА Каховского района Владимир Леонтьев.
Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; 5-tv.ru
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Не менее пяти человек погибли при обстреле города Новая Каховка в Херсонской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом корреспонденту «Известий» Ивану Литомину сообщил глава военно-гражданской администрации Каховского района Владимир Леонтьев.
Леонтьев добавил, что более 50 человек пострадали. У них осколочные ранения и порезы. Раненых продолжают доставлять в больницы.
ВСУ нанесли мощный удар по центру Новой Каховки из систем HIMARS
Кроме того, по словам госслужащего, большое количество людей находятся под завалами. Многие заблокированы в своих домах и квартирах. Сейчас их освободить не получается.
Как ранее писал 5-tv.ru, ООН выступила против обстрелов гражданской инфраструктуры на Украине. Таким образом организация ответила на вопрос об ударе Вооруженных сил Украины по центру Новой Каховки.
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