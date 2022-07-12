Не менее пяти человек погибли при обстреле города Новая Каховка в Херсонской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом корреспонденту «Известий» Ивану Литомину сообщил глава военно-гражданской администрации Каховского района Владимир Леонтьев.

Леонтьев добавил, что более 50 человек пострадали. У них осколочные ранения и порезы. Раненых продолжают доставлять в больницы.

ВСУ нанесли мощный удар по центру Новой Каховки из систем HIMARS

Кроме того, по словам госслужащего, большое количество людей находятся под завалами. Многие заблокированы в своих домах и квартирах. Сейчас их освободить не получается.

Как ранее писал 5-tv.ru, ООН выступила против обстрелов гражданской инфраструктуры на Украине. Таким образом организация ответила на вопрос об ударе Вооруженных сил Украины по центру Новой Каховки.