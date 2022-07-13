Как выяснилось, на счету аферистки несколько попыток присвоить себе чужое имущество в разных странах.

Наемница из Венгрии, служащая в иностранном легионе украинской армии, Эмесе Файк оказалась международной аферисткой. На ее счету не одна попытка присвоить себе чужое имущество, пишет «Московский комсомолец».

Как сообщает издание, сначала 28-летняя Файк при помощи мошеннической схемы пыталась приобрести дом в Австралии стоимостью четыре миллиона долларов. Для этого она подделала банковские реквизиты квитанции. Но обман был раскрыт, а будущей наемнице пришлось бежать в Португалию.

Остановившись на острове Мадейра и сменив имя, она продолжила обманывать людей: подделала банковскую выписку на 85 тысяч долларов, квитанцию на 1000 долларов и так далее. А после, несмотря на отсутствие боевого опыта и навыков, вступила в ряды иностранного легиона, помогающего Вооруженным силам Украины (ВСУ). По ее утверждениям, она каждый месяц получает по десять тысяч долларов.

Многочисленные обманы людей на немалые суммы денег не помешали Файк стать лицом иностранного легиона. Она активно общается с журналистами и регулярно выступает на конференциях. Однако сама Файк заявляла, что устала носить украинскую форму, поэтому часто надевает свою одежду.

24 февраля Россия объявила о начале проведения специальной военной операции по защите Донбасса. Президент РФ отметил, что украинские националисты усилили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик. Украинские власти отвергли попытки Москвы урегулировать конфликт мирным путем.

Ранее 5-tv.ru публиковал данные Минобороны о количестве иностранных наемников на Украине.