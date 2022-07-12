Самые важные новости о ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Желающих все меньше: Минобороны опубликовало данные о числе иностранных наемников на Украине

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Любовь Старикова
Любовь Старикова Райтер редакции сайта Пятого канала 372

Минобороны РФ опубликовало обновленные данные о числе иностранных наемников на Украине

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pavlo_bagmut; Минобороны РФ

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Тема:
Украинский кризис Специальная военная операция России

Реальная численность иностранных бойцов, вопреки заявлениям Киева, неуклонно снижается, отметил официальных представитель военного ведомства РФ Игорь Конашенков.

За последние три недели число наемников на Украине до 2741 человека. Об этом в рамках сводки Минобороны РФ о ходе спецоперации рассказал официальный представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков.

«Как мы уже отмечали, вопреки лживым заявлениям представителей киевского режима о якобы двадцати тысячах прибывших на территорию Украины иностранных наемников, — их реальная численность на порядок меньше. Более того, она неуклонно снижается», — отметил он.

Отдельно Конашенков обратил внимание на то, что Минобороны РФ пристально следит за прибывающими для участия в боях на Украине наемниками и фиксирует их пофамильно. Он обратился к ним, напомнив об ответственности по международным нормам — в лучшем случае «солдат удачи» ждут судебные процессы и максимальные сроки тюремного заключения.

Фото: Минобороны РФ

Что касается количества и скорости убыли наемников, то лидерами в этой области стали поляки — на территории Украины были ликвидированы 166 боевиков-выходцев из республики. Грузия потеряла в боях 50 своих наемников, Великобритания — 23.

С 24 февраля на территории Украины ВС РФ ведут спецоперацию. Ее главными целями были названы возвращение мира в Донбасс, а также демилитаризация, денацификация Незалежной.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ВСУ теряют в месяц более 20 тысяч человек.

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