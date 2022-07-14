Самые важные новости о ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

«Бархатный сезон»: синоптик сказал, что в середине июля ожидается потепление

|
Алиса Старжевская
Алиса Старжевская Алиса Старжевская Журналист 25

Синоптик Вильфанд пообещал москвичам «бархатный сезон» с 15 июля

«Бархатный сезон»: синоптик сказал, что в середине июля ожидается потепление

Фото: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Тема:
Погода

Жители столицы смогут насладиться благоприятной городской погодой.

Несмотря на ухудшение погоды в столице, с 15 июля синоптики обещают «бархатный сезон», когда температура воздуха и воды будут на примерно равном уровне. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Температура воздуха понижается, но вода остается теплой. Температура в Москве-реке в черте города и южнее сейчас 22–23 градуса, а в малопроточных водоемах, прудах, водохранилищах, озерах, 23–24 градуса. Можно сказать, что в Москве фактически начинается бархатный сезон», — рассказал он.

По слова синоптика, в будущем ожидается понижение температуры, но оно будет незначительным. Так, в текущую пятницу ожидается, что в Москве будет 24-24 градуса тепла, в субботу 21-23 градуса, а в воскресенье 19-24 градуса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в сочинском Дагомысе девушку унесло в море из-за сильного шторма.

Тема:
Погода
13 июл
В сочинском Дагомысе девушку унесло в море из-за шторма
12 июл
Из-за жары в Европе под угрозой авиасообщение и работа электростанций
12 июл
Град с голубиное яйцо и ливни: циклон «Зельда» терроризирует Петербург
12 июл
Неделя дождей в Петербурге началась с мощного ливня
12 июл
Онемели ноги и руки: Катя Голышева попала в реанимацию после удара молнии
11 июл
Грозы и раскаты грома в Москве будет слышно еще несколько ночей
10 июл
Танцы под дождем и поваленные деревья: ураган в Москве удивил разнообразием событий
7 июл
Могут ли в российских регионах появиться пустыни?
7 июл
Град, ураган и летающие крыши: Москва пережила «ливень года»
7 июл
Вильфанд: в России введены новые климатические нормы
+23° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 50%
58.26
-0.27 58.34
-0.56
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 14 июля

Последние новости

21:45
Вера, надежда, ТikТоk: почему блогеры не верят в уход китайской соцсети из России
21:37
Президент Италии не принял отставку премьера Драги
21:28
Полчища саранчи атаковали поля в нескольких российских регионах
21:18
«Испортили праздник»: фанаты «Зенита» требуют найти виновных в приглашении «Би-2»
21:12
«Флаг ему в руки»: Васильева ответила Садальскому после сравнения с Кравченко
21:06
Строительный бум: в Мурманской области запустили программу «Свой дом в Арктике»

Сейчас читают

Путин подписал закон о зеркальном ответе на дискриминацию СМИ из РФ
Вдова Петра Мамонова о памятнике на кладбище мужа: «Никто из друзей не помогал»
Дочь Александра Серова Мишель о переезде: «Папе нужен покой после ковида»
Врач рассказала, к каким болезням приводит неправильная чистка зубов

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год