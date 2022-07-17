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В Китае назвали Запад «узколобым» после заявлений о противостоянии с БРИКС

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 19

Global Times: Запад мыслит в духе холодной войны, говоря о возможном расширении БРИКС

В Китае назвали Запад «узколобым» после заявлений о противостоянии с БРИКС

Фото: www.globallookpress.com / PM of India

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Тема:
БРИКС

Страны G7 декларируют озабоченность глобальными проблемами, а на самом деле их волнует только сдерживание КНР и РФ, пишут китайские аналитики.

Страны Запада мыслят категориями холодной войны, говоря о возможном расширении БРИКС и рассматривая организацию как соперника в борьбе за глобальное лидерство. Таким образом Запад демонстрирует ограниченность мышления, пишет китайское издание Global Times.

В материале говорится, что темы противостояния с БРИКС активно раскручивают западные СМИ, в частности, об этом писали журнал Newsweek и газета The Hill.

Автор публикации отмечает, что страны НАТО «застряли в ловушке холодной войны», а G7 «устраивает шоу», обсуждая глобальные проблемы, хотя на самом деле группу волнует только сдерживание Китая и России.

«Нельзя быть настолько узколобыми и рассматривать эту тему с подобной точки зрения. Будто некоторым западным государствам кажется, что если страны объединяются, то это происходит для оказания сопротивления кому-либо — именно таким образом всегда поступал Запад», — говорится в статье.

Между тем, страны БРИКС настроены на равноправное выстраивание отношений и взаимовыгодное сотрудничество, а не на конфронтацию, отмечает автор.

Желание других стран вступить в БРИКС в статье объясняется неудовлетворенностью системой глобального управления, где доминирующую роль играет Запад.

В конце июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Иран и Аргентина подали заявки на членство в БРИКС. На днях стало известно, что вопрос присоединения к организации рассматривают также Турция, Египет, Индонезия и Саудовская Аравия. Решение о расширении БРИКС может быть принято на следующем саммите в 2023 году.

Накануне политолог Денис Денисов в комментарии 5-tv.ru заявил, что центр мировой экономики постепенно уходит на Восток, о чем свидетельствует расширение БРИКС.

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