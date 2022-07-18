В Петербурге изменят график разводки мостов в преддверии Дня ВМФ
Торжество в 2022 году выпадает на 31 июля. Участии в нем примут 15 тысяч военнослужащих и около 200 судов различных классов.
Фото: www.globallookpress.com / Sergey Smirnov
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Для подготовки к Военно-морскому параду ко Дню ВМФ в Санкт-Петербурге 31 июля изменят график разводки мостов. Об этом сообщили в пресс-службе «Мостотреста».
Так, в ночь на 19 и 21 июля разводка Литейного, Троицкого, Дворцового и Благовещенского мостов будет продлена до 6:00 утра.
- Литейный мост — с 1:40 до 6:00;
- Троицкий мост — с 1:20 до 6:00;
- Дворцовый мост — с 1:10 до 2:50 и с 3:10 до 6:00;
- Благовещенский мост — с 1:25 до 2:45 и с 3:10 до 6:00;
«На время разводки проезд транспорта по данным мостам будет прекращен! Обращаем внимание автомобилистов, что закрытие движение по переправам после их наведения может быть продлено до 15 минут», — напомнили в пресс-службе «Мостотреста».
Кроме того, впереди запланированы еще две репетиции парада: 24 и 28 июля. График разводки мостов будет опубликован за несколько дней до назначенных дат.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошла тренировка воздушной части парада ВМФ.
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