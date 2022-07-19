В Петербурге началась активная подготовка к Главному военно-морскому параду
Гостей праздника в честь Дня ВМФ ждет незабываемое шоу в акватории Невы и небе.
Фото, видео: © РИА Новости / Александр Гальперин; 5-tv.ru
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В Петербурге готовятся к главному военно-морскому параду страны. Он состоится в акватории Невы в День военно-морского флота. В парадном строю — около 50 боевых кораблей и катеров. За самую зрелищную часть отвечает морская авиация. Корреспондент «Известий» Даниил Ланков увидел Петербург с высоты.
Погода летная. Экипажи боевых машин готовятся к вылету. Аэродром в городе Пушкин — одно из мест временной дислокации участников парада ВМФ.
Помимо Пушкина от аэродромов Ленинградской области и Карелии через Кронштадт в небо над Петербургом устремились 40 единиц боевых летающих машин. Среди них — корабельный вертолет Ка-29, основа вертолетных подразделений морской авиации Ка-27. Самолеты истребители и перехватчики.
«Вертолет Ми-8 — классика военной авиации. Это ведущий борт, за нами сейчас весь остальной строй. Над центром Петербурга мы пролетим на скорости 180 км/ч на высоте 150 метров», — заметил журналист.
Помимо воздушных элементов, военные отрепетировали и наземную, а точнее водную часть парада. В этом году в нем примут участие 47 боевых кораблей, в том числе катера и подводные лодки, а также первый женский экипаж патрульного катера «Раптор». В рамках подготовки моряки отработали маневры с заданной скоростью. Ориентируясь на дедушку русского флота — копия ботика Петра Великого — на почетном месте, но не на своем ходу. На воду спускать музейную реликвию нельзя, так что ее погрузили на борт современного катера.
«Для первой тренировки все прошло так, как надо. Цели наши вполне достигнуты. Будем тренироваться и дальше, доводить это дело до совершенства», — подчеркнул заместитель главнокомандующего военно-морским флотом РФ Владимир Касатонов.
Военным еще предстоит провести генеральный прогон 28 июля. Ну а сам День военно-морского флота Петербург и Кронштадт отметит 31 июля.
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