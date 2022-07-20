Самые важные новости о ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Честный разговор: как и когда пройдет прямая линия с Путиным

|
Ксения Темникова
Ксения Темникова Журналист 1 037

Песков: формат проведения прямой линии с Путиным будет зависеть от ситуации с COVID-19 в России

Честный разговор: как и когда пройдет прямая линия с Путиным

Фото: © РИА Новости / Алексей Никольский

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Тема:
Прямая линия с Владимиром Путиным

Мероприятие обязательно состоится, но лишь после консультации со специалистами.

Формат прямой линии с российским лидером Владимиром Путиным будет определяться рекомендациями Роспотребнадзора в контексте ситуации с распространением COVID-19. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Пока не знаем. В плане гостей и так далее мы обязаны все время оглядываться все-таки на Роспотребнадзор», — ответил представитель Кремля на вопрос ТАСС.

Песков уточнил, что в мире снова наблюдается подъем заболеваемости COVID-19, поэтому перед проведением мероприятий необходима консультация специалистов. Конкретизировать сроки он не стал.

До этого пресс-секретарь российского лидера допускал, что прямая линия с президентом может пройти осенью. Представитель Кремля подчеркивал, что мероприятие обязательно состоится и подготовка к нему уже ведется.

Ранее 5-tv.ru также писал, когда Владимир Путин огласит послание Федеральному Собранию.

Тема:
Прямая линия с Владимиром Путиным
24 июн
Песков заявил о переносе ежегодной прямой линии с Путиным
30 июн
«Универсальное правило»: эндокринолог оценила диету Путина
26 июн
Определился самый популярный вопрос россиян Путину в рамках Прямой линии
22 июн
«Без лишних посредников»: Песков рассказал о Прямой линии с Путиным в 2021 году
20 июн
Прямая линия Владимира Путина с россиянами пройдет 30 июня
16 июн
Когда может состояться прямая линия с Владимиром Путиным?
27 нояб
Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина: самые яркие цитаты прошлых лет
9 сент
Кремль восполнит отмену прямой линии с Путиным в конце года
9 сент
Почему не будет в этом году прямой линии с Владимиром Путиным
9 сент
Традиционной прямой линии с Владимиром Путиным в 2020 году не будет
+18° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
55.44
-1.12 56.45
-0.70
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков Зодиака на сегодня, 20 июля

Последние новости

12:52
Путин возглавит набсовет нового российского движения детей и молодежи
12:45
Роскомнадзор обязал поисковики помечать «Википедию» как нарушителя закона
12:43
База подготовки резервистов под Одессой уничтожена ударом ВС РФ с моря
12:41
Как состояние невесомости влияет на мышцы и нервы людей?
12:31
В Ноябрьске медведь загрыз приручившего его человека
12:23
Фаза жалости и сарказма: Захарова ответила на поиски «руки Кремля» в кризисах ЕС

Сейчас читают

Завидный жених с яхтой: 42-летний холостяк-красавчик Марк Тишман готовится к свадьбе
Националисты в «мешке»: союзные силы ведут бои за Светлодарск
Эксперт рассказал, почему снижение индекса Мосбиржи можно считать позитивным
Кому можно ставить зубные имплантаты — совет стоматолога

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год