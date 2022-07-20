Честный разговор: как и когда пройдет прямая линия с Путиным

Мероприятие обязательно состоится, но лишь после консультации со специалистами.

Формат прямой линии с российским лидером Владимиром Путиным будет определяться рекомендациями Роспотребнадзора в контексте ситуации с распространением COVID-19. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Пока не знаем. В плане гостей и так далее мы обязаны все время оглядываться все-таки на Роспотребнадзор», — ответил представитель Кремля на вопрос ТАСС.

Песков уточнил, что в мире снова наблюдается подъем заболеваемости COVID-19, поэтому перед проведением мероприятий необходима консультация специалистов. Конкретизировать сроки он не стал.

До этого пресс-секретарь российского лидера допускал, что прямая линия с президентом может пройти осенью. Представитель Кремля подчеркивал, что мероприятие обязательно состоится и подготовка к нему уже ведется.

Ранее 5-tv.ru также писал, когда Владимир Путин огласит послание Федеральному Собранию.