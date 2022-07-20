Травмы человека оказались слишком серьезными — медики оказались бессильны.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Мужчина, упавший с моста на двигавшийся по МКАД Porsche, скончался в больнице. Об этом сообщила столичная Госавтоинспекция в своем Telegram-канале. 5-tv.ru публикует эксклюзивные кадры момента ЧП. 43-летний мужчина получил тяжелые травмы — черепно-мозговую, плюс переломы левого плеча и бедра, а также многочисленные ушибы. Все это время медики боролись за его жизнь, но спасти больного не удалось.

Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о чудовищной аварии на 22-м километре МКАД, где столкнулись четыре автомобиля. Один из водителей скончался прямо на месте: мужчину подбросило прямо в воздух, он пролетел по асфальту несколько метров. При таком падении выжить было невозможно.

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