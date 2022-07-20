В Минобороны рассказали об уничтожении пусковой установки Harpoon под Одессой

Российская авиация ликвидировала американскую пусковую установку ракетного комплекса Harpoon под Одессой. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Усатово Одесской области высокоточным оружием ВКС России уничтожена пусковая установка ракетного комплекса Harpoon производства США», — рассказал он в ходе ежедневного брифинга.

Кроме того, за сутки были ликвидированы восемь складов с ракетно-артиллерийским вооружением и боеприпасами в районах Парасковиевка, Константиновка и Артемовск ДНР, Нововоронцовка Херсонской области и Терноватое Запорожской области.

При этом три дня назад Воздушно-космические силы РФ поразили целый склад ракет Harpoon, переданных Украине странами НАТО. Военный объект был расположен в Одессе.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru писал об уничтожении недавно пополнившей арсенал Вооруженных сил Украины американской реактивной системы залпового огня HIMARS в Донбассе.