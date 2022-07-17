Не успели обкатать: российские военные уничтожили американские HIMARS в Донбассе
Минобороны РФ сообщило об уничтожении РСЗО HIMARS на Украине
Фото, видео: www.globallookpress.com / AFLO; Минобороны РФ
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Реактивные системы залпового огня HIMARS Украине поставили США. Такие РСЗО могут нести оперативно-тактическую баллистическую ракету или реактивные снаряды.
Минобороны РФ опубликовало кадры удара российских военнослужащих по американской реактивной системе залпового огня HIMARS в ходе спецоперации на Украине. Боевая техника была ликвидирована в районе населенного пункта Красноармейск Донецкой Народной Республики.
«Уничтожены пусковая установка и транспортно-заряжающая машина РСЗО HIMARS производства США», — прокомментировал кадры официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
РСЗО HIMARS были поставлены на Украины в рамках военной помощи от США. Такие установки могут использоваться для несения реактивных снарядов или оперативно-тактической баллистической ракеты.
Спецоперация ВС РФ ведется на территории Украины с 24 февраля. Главными ее целями были названы возвращение мира в Донбасс, демилитаризация и денацификация Незалежной.
В Минобороны России неоднократно подчеркивали, что удары наносятся точечно, по объектам военной инфраструктуры Украины.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что ВС РФ уничтожили склад американских ракет Harpoon в Одессе.
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