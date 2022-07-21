Директор Шатунова ответил на слухи о беспорядках на могиле певца: зачем бросаются на крест?
Директор Шатунова прокомментировал слухи о танцах на могиле певца
Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков
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Поклонники якобы устраивали танцы и пляски вокруг погребения знаменитого артиста.
Никакого паломничества вокруг могилы скоропостижно скончавшегося певца Юрия Шатунова не было, фанаты не устраивали вечеринок и танцев на захоронении. Об этом сообщил представитель артиста Аркадий Кудряшов. По его словам, это придумали нечестные журналисты.
«Это все фейк. Это неправда», — сказала директор вокалиста.
Ранее в сети начала распространяться информация о странном поведении посетителей могилы кумира молодежи 90-х. Преданные фанаты якобы приходили на место захоронения, включали его хиты на полную громкость, танцевали, подпевали и вели себя шумно и неадекватно. Подобное «веселье» раскритиковала бывшая солистка культовой диско-группы «Мираж» Наталья Гулькина, обвинив громких поклонников в нарушении покоя на кладбище.
Основанием для слухов стало сообщение охранника Троекуровского кладбища, который заявил о громкой музыке на смартфонах и беспорядках со стороны посетителей могилы Шатунова. В том числе он рассказал о краже игрушек и писем с погребения исполнителя, которые приносят другие почитатели легендарного вокалиста.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Аркадий Кудряшов прокомментировал информацию о появлении родной сестры экс-солиста группы «Ласковый май».
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