ВСУ при бегстве из Лисичанска подорвали все мосты и путепроводы
Врио мэра Лисичанска Скорый: при отступлении украинские войска взорвали все мосты к городу
Фото: www.globallookpress.com / Maca Vojtech Darvik
Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости
Украинские боевики сделали это, чтобы затруднить их преследование и усугубить ситуацию в населенном пункте.
ВСУ при отходе из Лисичанска постарались нанести максимальный урон инфраструктуре города, сообщил врио мэра города Андрей Скорый. Украинские боевики уничтожили мосты и путепроводы, ведущие в населенный пункт.
«Четыре моста взорваны только по Северскому Донцу, один мост взорван в городе, еще один мост <…>, который идет на НПЗ, тоже взорван», — отметил представитель властей.
Также взорваны мосты по направлению из Лисичанска в Горский, Золотое и Луганск, сообщил в разговоре с ТАСС Скорый.
«ВСУ это специально сделали, чтобы мы не могли отремонтировать их, создать нам как можно больше проблем», — добавил врио мэра Лисичанска.
В настоящее время для доступа в город через реки возведены временные понтонные переправы, по ним осуществляется подвоз продовольствия, но фуры по таким конструкциям проехать не могут.
Андрей скорый добавил, что в городе российские специалисты начали процесс разминирования линий электропередачи и газопроводов.
Ранее 5-tv.ru показывал, как саперы расчищают Мариуполь от неразорвавшихся снарядов и растяжек, оставленных ВСУ.
Читайте также
82%
1.63 57.11
1.28
Нашли ошибку?