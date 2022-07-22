ВСУ при бегстве из Лисичанска подорвали все мосты и путепроводы

Украинские боевики сделали это, чтобы затруднить их преследование и усугубить ситуацию в населенном пункте.

ВСУ при отходе из Лисичанска постарались нанести максимальный урон инфраструктуре города, сообщил врио мэра города Андрей Скорый. Украинские боевики уничтожили мосты и путепроводы, ведущие в населенный пункт.

«Четыре моста взорваны только по Северскому Донцу, один мост взорван в городе, еще один мост <…>, который идет на НПЗ, тоже взорван», — отметил представитель властей.

Также взорваны мосты по направлению из Лисичанска в Горский, Золотое и Луганск, сообщил в разговоре с ТАСС Скорый.

«ВСУ это специально сделали, чтобы мы не могли отремонтировать их, создать нам как можно больше проблем», — добавил врио мэра Лисичанска.

В настоящее время для доступа в город через реки возведены временные понтонные переправы, по ним осуществляется подвоз продовольствия, но фуры по таким конструкциям проехать не могут.

Андрей скорый добавил, что в городе российские специалисты начали процесс разминирования линий электропередачи и газопроводов.

Ранее 5-tv.ru показывал, как саперы расчищают Мариуполь от неразорвавшихся снарядов и растяжек, оставленных ВСУ.