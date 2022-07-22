Организация побега поставлена на поток. Если не идут воевать за идею, то на них пытаются заработать.

Мужчины призывного возраста массово бегут с Украины

Фото: PAVLO PALAMARCHUK/ ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Украинский кризис

Мужчины призывного возраста массово бегут с Украины, потому что не хотят идти воевать за режим Зеленского. Официально за границу их не выпускают, поэтому приходится выезжать по фиктивным документам или в багажнике с двойным дном, или даже переплывать реки в водолазном снаряжении.

Организация такого побега поставлена на поток. Услуги вывоза стоят от тысячи до 20 тысяч долларов и весьма востребованы. МВД Украины отчиталось о ликвидации 45-ти каналов незаконной переправки призывников за границу. Местные власти приносят повестки в каждый дом и грозят заблокировать все выезды из городов, проводить поквартирные обходы и насильно отправлять людей в армию.

Тема:
Украинский кризис
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