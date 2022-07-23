В ходе спецоперации погибли двое американцев, об этом сообщили власти Штатов. По данным телеканала ABC, погибшие воевали на стороне Украины.

«Мы можем подтвердить недавнюю гибель двух граждан США в Донбассе Украины. Мы на связи с семьями и оказываем всю возможную консульскую помощь», — говорится в заявлении представителя Госдепартамента.

Госдепартамент не предоставил никакой дополнительной информации «из уважения к семьям».

Ранее 5-tv.ru писал, что иностранные наемники на Украине растеряли боевой дух после столкновения с российскими войсками.

И это неудивительно: подвергшиеся давлению американской и европейской пропаганды, иностранцы приезжают на Украину, но сталкиваются на поле боя с коррупцией, неорганизованностью, отсутствием питания и связи.

Многие сдавшиеся в плен наемники открыто сообщают о неразберихе в рядах ВСУ. Иначе как хаосом иностранцы ситуацию в украинских войсках не называют. Чаще всего на Украине гибнут наемники из Польши и Грузии.

Российские войска же не церемонятся с людьми, примкнувшими к украинским боевикам: группы наемников вместе с ВСУ накрывают с воздуха. Наиболее нашумевшей стала смерть бразильской фотомодели, которая служила в рядах ВСУ снайпером.