Жителей и гостей Петербурга заворожила тренировка парада ко Дню ВМФ

Санкт-Петербург готовится к грандиозному параду в честь Дня Военно-морского флота (ВМФ) России. Он пройдет уже через неделю — 31 июля.

В акваторию Невы прибыли десятки различных военных кораблей и катеров, чтобы отрепетировать праздник. Тренировка прошла вместе с оркестром и маршем военных. Понаблюдать за военными с набережной собрались сотни горожан и туристов.

«Вы знаете, впечатляет. Мы вообще не местные. Мы приехали из Краснодарского края, издалека»;

«Очень понравилось. Мы сами с Волгограда приехали сюда, ну так совпало, что как раз попали на репетицию парада. Очень понравилось. Впечатлений масса»;

«Корабли, конечно, впечатлили. Большие, мощные. Хотим еще в Кронштадт съездить, посмотреть там», — рассказали гости и жители Северной столицы.

Одной из отличительных особенностей нынешнего парада станет проход катера, экипаж которого полностью состоит из женщин. Правда, в нынешней тренировке они участия не принимали, хоть в руководстве ВМФ и заверили: девушки усердно готовятся.

Финальным аккордом репетиции парада стала авиация. В небо поднялись 40 вертолетов, а 31 июля к ним присоединятся еще и самолеты.