Жителей и гостей Петербурга заворожила тренировка парада ко Дню ВМФ

Одной из отличительных особенностей Главного военно-морского парада этого года станет проход катера, экипаж которого полностью состоит из женщин.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Тема:
День ВМФ

Санкт-Петербург готовится к грандиозному параду в честь Дня Военно-морского флота (ВМФ) России. Он пройдет уже через неделю — 31 июля.

В акваторию Невы прибыли десятки различных военных кораблей и катеров, чтобы отрепетировать праздник. Тренировка прошла вместе с оркестром и маршем военных. Понаблюдать за военными с набережной собрались сотни горожан и туристов.

«Вы знаете, впечатляет. Мы вообще не местные. Мы приехали из Краснодарского края, издалека»;

«Очень понравилось. Мы сами с Волгограда приехали сюда, ну так совпало, что как раз попали на репетицию парада. Очень понравилось. Впечатлений масса»;

«Корабли, конечно, впечатлили. Большие, мощные. Хотим еще в Кронштадт съездить, посмотреть там», — рассказали гости и жители Северной столицы.

Одной из отличительных особенностей нынешнего парада станет проход катера, экипаж которого полностью состоит из женщин. Правда, в нынешней тренировке они участия не принимали, хоть в руководстве ВМФ и заверили: девушки усердно готовятся.

Финальным аккордом репетиции парада стала авиация. В небо поднялись 40 вертолетов, а 31 июля к ним присоединятся еще и самолеты.

Тема:
День ВМФ
21 июл
Полный вперед: как корабли готовятся к параду в честь Дня ВМФ в Петербурге
19 июл
В Петербурге началась активная подготовка к Главному военно-морскому параду
19 июл
Владимир Путин посетит Главный военно-морской парад в Петербурге
18 июл
В Петербурге изменят график разводки мостов в преддверии Дня ВМФ
14 июл
Тренировка воздушной части парада ВМФ прошла над Петербургом — лучшие кадры
7 июн
Шойгу раскрыл подробности Военно-морского парада в Петербурге 31 июля
26 янв
Корабли Черноморского флота отработали маневры в рамках учений ВМФ
27 июл
«Надеюсь, пощадят»: иностранцы оценили мощь военно-морского флота России
26 июл
Парады в честь Дня ВМФ прошли на главных военных базах всех флотов страны
26 июл
Мощь и сила! Каким был Главный военно-морской парад в честь дня ВМФ России
+18° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
57.39
0.91 57.76
0.65
Пора на боковую: восточный гороскоп на август 2022 года

Последние новости

7:00
Тест: Угадайте фильмы Василия Шукшина по одному кадру
6:52
Не менее двух человек погибли из-за стрельбы в парке Лос-Анджелеса
6:40
«Мельтешит и суетится»: Шахназаров отметил изменения в поведении Галкина на сцене
6:29
Жителей и гостей Петербурга заворожила тренировка парада ко Дню ВМФ
6:17
Четверо мирных жителей погибли в Рубежном из-за обстрела ВСУ
6:13
Какие фрукты можно диабетикам

Сейчас читают

Трэш-стримеры Кирюша и Лошадка попали в ДТП с переворотом во время трансляции
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 июля, для всех знаков зодиака
Звезда «Сватов» Кошмал объявила список «врагов Украины» из российских артистов
Почему еда на свежем воздухе кажется вкуснее — ответ диетолога

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год