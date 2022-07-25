Жителей и гостей Петербурга заворожила тренировка парада ко Дню ВМФ
Одной из отличительных особенностей Главного военно-морского парада этого года станет проход катера, экипаж которого полностью состоит из женщин.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько; 5-tv.ru
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Санкт-Петербург готовится к грандиозному параду в честь Дня Военно-морского флота (ВМФ) России. Он пройдет уже через неделю — 31 июля.
В акваторию Невы прибыли десятки различных военных кораблей и катеров, чтобы отрепетировать праздник. Тренировка прошла вместе с оркестром и маршем военных. Понаблюдать за военными с набережной собрались сотни горожан и туристов.
«Вы знаете, впечатляет. Мы вообще не местные. Мы приехали из Краснодарского края, издалека»;
«Очень понравилось. Мы сами с Волгограда приехали сюда, ну так совпало, что как раз попали на репетицию парада. Очень понравилось. Впечатлений масса»;
«Корабли, конечно, впечатлили. Большие, мощные. Хотим еще в Кронштадт съездить, посмотреть там», — рассказали гости и жители Северной столицы.
Одной из отличительных особенностей нынешнего парада станет проход катера, экипаж которого полностью состоит из женщин. Правда, в нынешней тренировке они участия не принимали, хоть в руководстве ВМФ и заверили: девушки усердно готовятся.
Финальным аккордом репетиции парада стала авиация. В небо поднялись 40 вертолетов, а 31 июля к ним присоединятся еще и самолеты.
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