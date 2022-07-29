Делегация США нанесет визит странам-партнерам. Однако у Китая есть некоторые требования к маршруту поездки.

NBC: решение о поездке Нэнси Пелоси на Тайвань от США не принято

Фото: www.globallookpress.com / Rod Lamkey

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Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси посетит Азию с делегацией, однако решение о ее поездке в Тайвань еще не принято.

«Один из источников, который ознакомился с планом поездки в четверг днем, сказал, что возможность посещения Тайваня в нем обозначена как «неопределенная», — сказано в сообщении телеканала NBC.

Делегация во главе с Пелоси нанесет визиты странам-партнерам Штатов. Среди них Япония, Южная Корея, Малайзия и Сингапур. Известно, что Китай пригрозил Америке военным ответом, если Пелоси приедет на Тайвань. Подобные заявления звучали со стороны КНР не впервые. Более того, в СМИ Запада была информация, что ответ от китайцев действительно возможен, и это беспокоит Вашингтон. В частности, китайская сторона говорила о принятии неких соответствующих мер.

В Белом доме не дают публичных комментариев о поездке Пелоси, оставляя за ней право планировать маршрут. Руководство КНР считает недопустимым вмешательство США в дела Тайваня. Такая позиция связана с защитой суверенитета Китая и его территориальной целостности.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Китай предупредил США о риске «обжечься» в вопросах Тайваня.

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