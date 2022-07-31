Пелоси назвала страны, которые собирается посетить в Азии

Ранее появилась информация о намерении американского политика приехать в Тайвань. В Китае отмечают, что это может грозить обострением ситуации.

Спикер палаты представителей Соединенных Штатов Америки Нэнси Пелоси назвала страны Азии, которые планирует посетить ее делегация.

«Наша делегация проведет встречи на высоком уровне в Сингапуре, Малайзии, Республике Корея и Японии», — отмечается в официальном заявлении, опубликованном на сайте Пелоси.

Отмечен ряд тем для обсуждений. В общем плане речь пойдет о продвижении общих интересов Штатов и вышеуказанных государств в сфере безопасности, торговли, экономического роста, пандемии коронавирусной инфекции, прав человека, демократии и климата.

Спикер не комментирует, посетит ли она Тайвань, сославшись на требования безопасности. До этого появилась информация о вылете в сторону Азии спецборта ВВС США, который приземлился на Гавайях.

Отношения между Китаем и Вашингтоном обострились на фоне тайваньского вопроса. Власти КНР считают, что Соединенные Штаты не должны вмешиваться в их внутренние дела. Отмечается, что визит Пелоси на Тайвань вызывает недовольство китайской стороны. Там уверены, что подобные шаги Америки несут угрозу суверенитету и территориальной целостности государства.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что предупреждения Китая не останавливают Пелоси перед вероятным визитом на Тайвань.