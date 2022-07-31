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«Реквием по Европе»: в Австрии предрекли политический закат «коллективному Западу»

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 40

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль заявила о «политическом закате» Европы

«Реквием по Европе»: в Австрии предрекли политический закат «коллективному Западу»

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Dwi Anoraganingrum

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Тема:
Украинский кризис

Значимость и влияние ЕС падает на фоне украинского кризиса и происходящих в мировой политике событий. Причина — в неэффективном управлении лидеров стран Евросоюза.

Европейские страны на мировой арене значительно уступают азиатским — это признак «политического заката». Такое заявление сделала экс-глава австрийского Министерства иностранных дел (МИД) Карин Кнайсль в интервью Asia Times.

«Европа начинает играть все менее значимую роль в мире как с демографической, так и с политической точек зрения. Сейчас я работаю над книгой с предварительным названием „Реквием по Европе“, потому что той части света, в которой я выросла и которой была преданной, больше не существует», — сказала она.

Также Кнайсль дополнила, что лидеры стран еврозоны не учитывают меняющуюся обстановку в мире и базовые принципы дипломатии — причина в их невежестве и евроцентризме.

«Мне кажется, что Европа нуждается в России больше, чем Россия в Европе. И если я права, то действительно ли в интересах Старого Света относиться к Москве как к врагу, склоняя ее на сторону Пекина?» — отметила Кнайсль.

По ее словам, Европа верным шагом движется к тому, чтобы впасть в отчаяние и тогда на улицу выйдут люди, которые устроят массовые беспорядки. Их требования будет заключатся в одном: отставке правительства за неэффективное внутреннее управление.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что гегемония США рушится, Китай набирает обороты, Тайвань ждет Пелоси, в отличие от китайцев, которые даже нападут на американку, если будет нужно. Где начало, где конец этой запутанной ситуации?

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