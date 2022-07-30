Политика простыми словами: что между Китаем, Тайванем, США и при чем тут Пелоси

Гегемония США рушится, Китай набирает обороты, Тайвань ждет Пелоси, в отличие от китайцев, которые даже нападут на американку, если будет нужно. Где начало, где конец этой запутанной ситуации?

Недавно появилась информация о том, что США намереваются отправить с визитом в Тайвань главу Конгресса Нэнси Пелоси. Этот жест вызвал серьезную негативную реакцию со стороны Пекина, которые не хотят видеть ее на территории своей провинции — Тайване, хоть и КНР обозначила возможность, в том числе и военного ответа на провокацию США, однако боинг из американского штата все же вылетел в сторону Тихого океана, предположительно, с главой Конгресса на борту. Чтобы понять, что происходит 5-tv.ru пообщался с политологом Леонидом Крутаковым и представителем Центра стратегических исследований Китая РУДН Алексеем Масловым.

Почему Китай злит перспектива встретится с Пелоси в Тайване?

У КНР и острова серьезные недопонимания, которые уходят вглубь веков, а США, само собой, пользуются этим в свою пользу.

Тайвань всегда считался частью Китайской империи после открытия этой территории голландскими мореходами. Понять, что Тайвань принадлежит Китаю можно было и по картам и по договорам, между этими регионами выстраивалось тесное сотрудничество. Такой китайский миропорядок пошатнулся, когда в 1911 году на этой территории появилось республиканское правительство и продолжилось, когда после 1949 года к власти приходят коммунисты и правительство во главе с Чан Кайши бежит на Тайвань, теперь оттуда продолжается Республика Китай, считает Кайши, однако в Китае была создана Китайская Народная Республика с центром в Пекине.

С тех пор Тайвань думает, что он отдельное от Китая государство, но так думает только он, потому что Китай считает этот остров своей провинцией, а также Тайвань не признан мировым сообществом, как отдельное от Китая государство. Никем, кроме США и Великобритании.

Если Тайвань — провинция Китая, почему тогда США могут слать туда Пелоси?

Изначально Тайвань пытался налаживать экономические связи с США, однако КНР смог «перекрыть кислород» своей провинции и показать, что имеет экономическое влияние на этот остров. Постепенно экономическая мощь Тайваня переходила к Китаю за исключением одного пункта — производство микропроцессоров по особенно тонкому технологическому процессу, которые используются в производстве компьютеров, смартфонов, банковских карт и прочего. КНР обходит Тайвань во всем, за исключением этого пункта — еще не вышел на такой уровень. Правда недавно, КНР объявило, что китайские предприятия достигли в этом вопросе успехи и могут заместить тайваньские микропроцессоры.

«Для Китая Тайвань остается территорией национальной, как и для нас долгое время был болью Крым, который и сам себя считал русским и мы его считали русским — Севастополь слава русских моряков и мы восстановили в этом смысле историческую справедливость, точно так же и Китай будет к этому стремиться любыми методами, с Гонконгом он эту задачу решил, значит будет пытаться решить и с Тайванем», — сказал политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков.

Почему в правительстве США устали от Пелоси и отправили ее в Китай?



Все идет по плану, считает Алексей Маслов, так как США в течение пяти лет «прощупывают» провокациями Китай и смотрят, где та самая красная черта, перед которой остановится КНР.

«Они (китайцы) могут закрыть воздушное пространство, принудить истребителями развернуть. Если они это заявили, я практически не сомневаюсь, что Китай будет действовать действительно военными методами, чтобы остановить этот визит», — добавил доцент Финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков.

В этой ситуации несколько путей развития событий, либо Китай начинает военную агрессию в любом виде и его обвиняют в агрессии, либо китайцы допускают Пелоси до Тайваня и концепция «единого Китая» за которую они ратуют с 1949 года подвергается американской коррозии.

«Если отвернут, это будет означать, что Америка больше никто и Китай гегемон в Азии, а если не отвернут, то трудно представить себе менее серьезные последствия», — добавил он.

По словам представителя Центра стратегических исследований Китая РУДН Алексея Маслова, США хотят через Тайвань уменьшить влияние Китая и не допустить его расширения: американский шаг в любом случае приведет к последствиям для мировой экономики через падение курса юаня, укреплению курса доллара, а также к нарушению логистических цепочек.

«Это часть большой американской политики, то есть США уже в течение пяти лет раскачивают Китай и смотрят, где та красная черта, до которой может дойти Китай, главная задача — это сделать так, чтобы КНР начали агрессию в любом виде и, соответственно, в дальнейшем Китай будет обвинен в агрессии и потеряет свой имидж миролюбивого государства, либо если Китай не начнет — его обвинят в слабости, в том, что он не способен сам себя защитить. В данном случае Китай пытаются поставить перед выбором, который сам по себе Китай не собирался делать, у него совсем другая концепция. Первый раз это пытались сделать с Гонконгом несколько лет назад, сейчас там же самая ситуация вокруг Тайваня. Если так будет, то будут чрезвычайные последствия не только для Китая, сколько вообще для мировой торговли, это может привести к падению курса юаня, укреплению курса доллара, к серьезным последствиям в плане торговых отношений во всем мире, поскольку многие логистические цепочки будут просто нарушены», — сказал Маслов.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bao Dandan; www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

Проводя аналогию политики США с уже произошедшими событиями, Леонид Крутаков отметил, что через Украину американцам удалось воспрепятствовать интеграции России и Европы, в первую очередь через Германию.

«Украина стала способом не допустить интеграции Европы и России, прежде всего Германии и России. И мы видим результат, они действительно разрушили колоссальные интеграционные проекты и политическое пространство взаимного понимания между Европой и Россией», — сказал он.

Зачем это все нужно США?!

Для Вашингтона превыше всего повышение своего геополитического господства, рост политического влияния.

«Лучше всего, что делает Америка, это конвертирует политику в доходы собственные. Встраивая страны в долларовое пространство они сажают их на процент, который они вынуждены платить за пользование финансовой системой. На этом и держится „величие“ американской экономики, она как самодостаточная экономика из себя ничего не представляет», — сказал Крутаков.

Он отметил, что потеря Тайваня для США — это своеобразный звонок, говорящий, что комфортная модель рушится.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что против России развернулась полноразмерная гибридная война, влияние которой начинает распространяться на Китай.