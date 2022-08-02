Итальянские медики сообщили последние данные о состоянии Анатолия Чубайса

По информации зарубежных изданий, экс-глава «Роснано» жаловался врачам на то, что ему сложно двигать руками и ногами.

В итальянской клинике Mater Olbia рассказали о здоровье экс-спецпредставителя президента России Анатолия Чубайса. Об этом сообщило издание Adnkronos.

«Ему становится лучше. Проводятся плановые анализы», — прокомментировал директор Марчелло Джаннико.

Медик также пояснил, что российский политик «идет на поправку», но в подробности диагноза вдаваться не стал.

О госпитализации Чубайса стало известно от журналистки и телеведущей Ксении Собчак. Она заявляла, о том, что состояние экс-гендиректора «Роснано» оценивалось как средней степени тяжести.

Затем его родной брат рассказал 5-tv.ru, что состояние здоровья бывшего политика улучшается. Было отмечено, что у Анатолия Борисовича отсутствуют хронические заболевания. Кроме того, в Кремле политику пожелали скорейшего выздоровления, а также добавили, что не располагают подробной информацией о здоровье Чубайса.

Известно, что Чубайс переболел коронавирусом. Врач Александр Мясников пояснял, что опасность болезни политика кроется в параличе дыхания. Речь идет о синдроме Гийена—Барре, поражающем несколько нервов от ног до рук и головы. Итальянские правоохранители проверяют версию об отравлении.

Ранее в комментарии 5-tv.ru врач объяснил, чем опасен диагностированный у Чубайса синдром Гийена-Барре.