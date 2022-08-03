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Не в бровь, а в глаз: Запашный поглумился над визитом Пелоси на Тайвань

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 30

Дрессировщик рассказал на примере американского политика, как надо жить в 82 года.

Не в бровь, а в глаз: Запашный поглумился над визитом Пелоси на Тайвань

Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

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Тема:
Пелоси летит на Тайвань

Эдгард Запашный удивляет публику не только талантом дрессировщика, но своим искрометным юмором. Артист в курсе всех политических событий и как настоящий патриот вступается за страну при каждой возможности. Опубликованные им высказывания зачастую бьют не в бровь, а в глаз. На этот раз досталось спикеру палаты представителей США Ненси Пелоси. Запашный на ее примере рассказал, как надо жить, опубликовав пост в своем Telegram-канале.

«Жить надо так, чтобы в твои 82 года не только внуков интересовало, как ты долетела», — потроллил политика дрессировщик.

Досталось Пелоси и от подписчиков Запашного — ее назвали и воплощением американской наглости, и галошей скрюченной, и бабухой противной, а кто-то, глядя на ее фото, захотел дать имя Нэнси своей собаке. Такую честь россияне готовы оказать далеко не всем американским политикам. 

«Ей только косы в руки не хватает, такое у нее лицо и выражение. И готова весь мир косить, косить, косить, карга старая, свой век отжила, но надо всех поставить в позу»;

«Долетит и в ковидный госпиталь… Отработанный материал»;

«Только надежды на посадку авиасудна каждый возлагает свои. Старая мымра», — не стеснялись в выражениях фолловеры.

Как известно, Пелоси накануне побывала с визитом на острове Тайвань. Такое событие в регионе Китая произошло впервые за 25 лет, и, по мнению российской стороны, это не к добру. К примеру, глава МИД Сергей Лавров оценил это как желание США показать свою вседозволенность. А Китай, как ранее рассказывал 5-tv.ru, пообещал жесткие ответные меры.

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