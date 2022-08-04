«Это страшно»: чему учит детей националистический украинский режим
Корреспондент RT показал, как живут жители Лисичанска после освобождения
Фото, видео: Depositphotos / Syda_Productions; RuTube / RT на русском
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Русские военные изучили учебную литературу одной из школ Лисичанска и убедились, что украинцев учили ненавидеть все русское с детства, начиная с пяти лет.
После освобождения Лисичанска город постепенно возвращается к мирной жизни: идет восстановление инфраструктуры, разбираются завалы, заканчивается разминирование территорий. Корреспондент RT рассказал о том, какая сейчас в городе начинается жизнь.
Власти Луганской Народной Республики обеспечивают жителей питьевой водой, обеспечивают поставки гумпомощи и лекарств.
«„Мы — украинцы, мы — европейцы» — эта идея положила начало Майдану и подразумевала избавление от всего советского, но она не родилась в украинском обществе естественным образом, не передавалась от учителей ученикам, от родителей детям, ее навязывало само украинское правительство», — сказал корреспондент.
После того, как российские военные изучили учебную литературу в одной из школ Лисичанска, стало понятно, что детей с ранних лет настраивали против всего русского, а тех, кто воюет с русскими — возвышали до героев.
«Изучив некоторые книги, некоторые документы, художественную литературу, мы понимаем, что детей с пяти лет начинают готовить к тому, что русские — плохие, все русское — это плохо. <…> Это страшно», — рассказал военный, сопровождающий корреспондента.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что очередные склады боеприпасов, оружия и точки наблюдения обнаружили бойцы российской армии в Лисичанске. Несмотря на то, что город уже месяц под контролем, в нем до сих пор находят то, что оставили после отступления бойцы ВСУ.
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