Пылающий таран: детали огненного ДТП под Севастополем

Погиб водитель одного из автомобилей. Установить, что это за марка, к сожалению, не получилось. Машина превратилась в груду металла.

В начале о страшной аварии в Крыму. Неуправляемая фура таранила автомобили на трассе под Севастополем, оставив за собой огненный след. У многотонного грузовика отказали тормоза. К этом часу известно о гибели одного человека, более 20-ти пострадали. В том числе трое детей. Мери Бадунц передает с места событий.

Пылающий таран

Массовое ДТП зафиксировали камеры видеонаблюдения. Грузовик с прицепом на полном ходу сносит машину за машиной, раскидывая их в разные стороны. В конце концов фура загорается, огненный шлейф за ней тянется на десятки метров.

Погиб водитель одного из автомобилей. Установить, что это за марка, к сожалению, не получилось. Машина превратилась в груду металла. Водитель КАМАЗа выжил и дает показания. Всем пострадавшим оказывают всю необходимую помощь. На месте работают МЧС, сотрудники ДПС и Следственный комитет.

Регистратор одной из машин снял момент ДТП. Этому водителю просто повезло: он успел увернуться от неуправляемой махины. На данный момент известно о 20 пострадавших, среди них — четверо детей.

Последствия ДТП под Севастополем

Александр с семьей возвращался домой. Все произошло так быстро, что трудно вспомнить детали происшествия. Детей эвакуировали в 1-ю городскую больницу. У самого маленького стеклами порезало лицо.

«Вроде все сделали, все хорошо. Малого прооперировали, его порезали осколком», — рассказывает пострадавший в ДТП Александр.

На трассе отчетливо видны следы торможения. Скорее всего, у водителя грузовика отказали тормоза. Удар был такой силы, что многотонную машину просто перекинуло через бордюр. Выбиты стекла, помят капот. По словам очевидцев, внутри были дети. Благо их удалось спасти.

«Я увидел въезд в красную машину, КАМАЗ въехал в нее, потом в Infiniti, я сместился вправо, но по касательной…» — говорит пострадавший.

КамАЗ с отказавшими тормозами

Пострадавших могло быть намного больше, если бы не водитель другого грузовика. На видеорегистраторе видно, как водитель своим КамАЗом пытался затормозить неисправную машину.

«По предварительной информации, произошло столкновение более 10 автомобилей, в том числе двух грузовых автомобилей, перевозивших зерно. Имеется не менее 20 пострадавших, в том числе трое несовершеннолетних. Есть погибший. Пострадавшим оказана медицинская помощь», — заявили в прокуратуре.

На подступах к Севастополю сотрудники ДПС разворачивают машины по направлению к Симферополю. Движение перекрыто. Почему водитель КАМАЗа вышел на работу с неисправными тормозами, сейчас выясняют следователи. Не исключают и то, что ему просто могло стать плохо — сейчас в городе в тени плюс 40. Следственные действия продолжаются.