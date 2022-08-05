Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Дилетанты «за рулем» и солдаты в истерике: слиты данные о состоянии ВСУ

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Алиса Старжевская
Алиса Старжевская Алиса Старжевская Журналист 2 226

Рассекречен доклад главкома ВСУ о плачевном состоянии ВСУ

Дилетанты «за рулем» и солдаты в истерике: слиты данные о состоянии ВСУ

Фото: Instagram* / zelenskiy_official

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Киев даже не ищет пропавших солдат — их имена просто моментально забывают.

На необъятных просторах социальных сетей распространился рассекреченный доклад главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного о состоянии армии. Судя по данным, дела в войсках Незалежной обстоят совсем плохо — укомплектованы они всего на 43%, западное оружие почти все поломалось, а отремонтировать никто не может.

Как известно, первой проблемой власти Киева считают нехватку ресурсов. Топливо для гаубиц закончилось, орудиями управляют дилетанты, вооружение приходится отправлять в Польшу на ремонт, а нового Запад не поставляет. Не хватает даже бронежилетов и автоматов.

Но существует и другая проблема, о которой командование думает меньше — живые люди. Медицинские работники не справляются с нагрузкой и лишены оборудования. Нет статистики о пропавших без вести — их просто не ищут. Состояние солдат находится в полном упадке.

«Морально-психологическое состояние украинских военных практически на нуле: не помогают даже кампании по ободрению в соцсетях и концерты», — так звучит один из пунктов доклада.

Интересно, что когда разведка ВСУ пыталась уговорить российских пилотов угнать для Украины самолеты, то им сулили миллионы и хвалились, что с западным финансированием «деньги это не проблема».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Евросоюз не торопится с отправкой в Незалежную восьми миллиардов евро, что очень обидело Владимира Зеленского.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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